'NE DAMO SRBIJU NIKOME I NIKADA' Miloš Vučević i građani dočekali upucanog HEROJA Milana Bogdanovića u Pionirskom parku

Predsednik SNS-a Miloš Vučević stigao je u Pionirski park kako bi se obratio građanima Srbije.

Vučević je na samom početku obraćanja podelio lepe vesti.

- Raspoložen sam, došao sam sa dobrim vestima, očekujem da nas se pridruži Milan Bogdanović, na koga je zločinačka ruka pucala. Vidim da je veliki broj ljudi došao i da mu odaju priznanje. Pucanj na Milana je bio pucanj na svakog čoveka koji misli svojom glavom. Na sveo ne koji veruju u slobodarski duh srpskog naroda - rekao je Vučević.

Njemu se pridružio i Nikola Petronić, čovek koji je bio na famozonom snimku iz Pionirskog parka, a za koga su blokaderi pokušali gnusno da slažu da je sedeo sa napadačem Vladanom A.

Kaže da mu ništa manje nije ogavno da se pravda ono što se desilo Bogdanoviću.

- To mi je u ravni pucnja i napada ispred platoa Narodne skupštine. Tri najkrupnije laži - 15. mart, priča o zvučnom topu. Imali ste priču 14. avgusta da je poginuo i prebijen maloletni dečak u Valjevu. A onda priču da je prebijena studentkinja od strane policije - kaže Vučević.

Upucani heroj Milan Bogdanović ubrzo se pridružio okupljenim građanima, a Miloš Vučević ga je svečano dočekao i zahvalio mu se na hrabrosti koju je pokazao.

Građani su mu doviknulu "Junače!", a u šator je došao u pratnji.

Obraćanje heroja Milana!

- Podrška su mi svi, dosta brige i porodice. Ali idemo dalje, hvala ovim divnim ljudima, idemo dalje! Znaće se šta je bilo, hoću da im poručim da mi ne mogu ništa, ne plašim se i izdržaćemo do kraja! Uvek sam bio svestan šta se dogodilo, ali ne i zašto. Da u nekog nepoznatog ispalite metak, to da nas napadaju — to smo navikli, ali nas ne mogu slomiti - rekao je Milan na početku.

Vučević se zahvalio što je uspeo da dođe, iako mu nije svejedno, i još uvek traje oporavak.

- Hvala lekarima, i hvala što je došao, jedva čekamo da se vrati što jači. Kao što piše na transparentu "Svi smo mi Milan" - rekao je Vučević.

Obraćanje Vučevića

- Hvala vam što ste došli da dočekamo našeg Milana, i da mu poželimo brz oporavak. Da mu čestitamo, da su mu srećne rane junačke. Pucanj na Milana je bio pucanj na slobodnu Srbiju, na svakog od nas, to je bio teroristički napad. Bio je medijski najavljivan, unapred pripremljen, a onda medijski branjen. Nažalost, ne po prvi put je pucao Srbin na Srbina, brat na brata. Naša borba je usmerena ka tome da se to više nikada ne desi, da niko ne napada zato što neko drugačije misli, glasa, itd. - rekao je Vučević i dodao:

- Pokušaj ubistva Milana je pokušaj rušenja Srbije. To je bio pucanj na našu otadžbinu, i kao što piše — "Svi smo mi Milan"! I Milan je naša porodica, napad na Milana je napad na Srbiju. Moramo zajedno da se borimo za normalnu i pristojnu Srbiju, i onima koji drugačije misle, blokaderima da poručim — imate pravo na različito mišljenje, nemate pravo na nasilje. Nikakve veze to nema sa poginulima u tragediji u Novom Sadu - završio je i poželio brz oporavak Milanu Bogdanoviću.

- Ne damo Srbiju nikome i nikada, i nema predaje i povlačenje, da poručimo predsedniku Republike! Živela Srbija! - rekao je Vučević

Autor: Iva Besarabić