'IDEMO U NOVE POBEDE' Miloš Vučević: Da nismo imali ovakvu stranku kakvu smo gradili 17 godina ne bi opstala ni Srbija kao država (VIDEO)

SNS je juče proslavila rođenda, a presdednik stranke Miloš Vučević obratio se na svom instagram nalogu.

- Srećan rođendan Srpskoj naprednoj stranci, idemo zajedno u nove pobede!- napisao je Miloš Vučević na svom instagram nalogu.

- 13 godina smo zajednički menjali Srbiju na bolje i da nije bilo SNS-a uz svog predsednik, predsednika države od Srbije ne bi ostao ni kamen na kamenu. Da nismo imali ovakvu stranku kakvu smo gradili 17 godina pod naletima obojene revolucije uz sve opstrukcije samog sistema ne bi opstala ni Srbiaj kao država- rekao je Miloš Vučević.

- To je naša najveć pobeda, a mi u SNS smo bili najčešće meta kada pričamo o političkim organizacijama u politici i ime naše stranke nas obavezuje da da pre svega govorimo šta nas čeka i naš horizont mora da doseže dalje nego što je to kod drugih i zato gore glavu naprednjaci, čestitam vam junačke rane, čestitam vam rođendan, uvek u srcu, pameti i na usnama jedna reč Srbija. Živela SNS i živela Srbija- dodao je Vučević.

