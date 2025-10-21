AKTUELNO

Politika

VUČEVIĆ NA PROSLAVI 17 GODINA STRANKE: Da nije bilo SNS, uz predsednika države, od Srbije ne bi ostao kamen na kamenu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik SNS Miloš Vučević obratio se velikom broju okupljenih u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu na proslavi 17 godina postojanja te stranke.

Vučević je tom prilikom rekao da je SNS nastala "spojem patriotizma i pragmatizma".

"Pre 17 godina SNS je nastrala spojem patriotizma i pragmatizma, u vreme u kojem poraženi kao narod i država smo gubili na svakom polju, poniženja su bila svakodnevna. Nastanak SNS bio je izraz snage naroda koji je odvažen, snažan, nepokorenog duha, 17 godina za nas koji smo tu od početka, to je dug period, ali za nas to je jedan treptaj oka. U tom periodu zajedno smo svi mi uspeli uz podršku naroda da SNS postavimo kao ključni stub politički promena i sveukupnih promena u našoj otadžbini. To je zahtevalo mnogo vere, odricanja, a od tih 17 godina poslednjih 13 godina odlukom građana od predsedničkih do lokalnih izbora, kada podvučemo crtu niko ne može da nam porekne i ospori veliki uspejh. Srbija je danas probuđena, ponosnija vraćena sebi i građanima", naveo je Vučević i dodao:

"Zajedno smo 13 godina menjali Srbiju. U poslednjih godinu dana najteže je za nas u SNS a i za otadžbinu. Ovo nismo mogli ni da sanjamo. Ali veliko hvala svima, odbranili smo Srbiju i da nije bilo Srpske napredne stranke uz predsednika države, od Srbije ne bi ostao kamen na kamenu".

Autor: Iva Besarabić

#Miloš Vučević

#SNS

#Srpska napredna stranka

#predsednik stranke

#skup

