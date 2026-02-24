AKTUELNO

Politika

'NAJBOLJE DA SU IH PUSTILI DA IZVRŠE ATENTAT NA VUČIĆA' Ana Brnabić zgrožena izveštavanjem blokaderske N1: Monstruozno obrtanje stvarnosti

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se zbog sramnog izveštavanja blokaderskih medija o hapšenju osumnjičenih za planiranje ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Naime, na blokaderskoj televiziji N1 izveštavali su u vestima o hapšenju i citirali advokata uhapšenih da je razlog hapšenja "zastrašivanje pred skup 15. marta".

Brnabićeva je zbog toga reagovala i poručila da je u pitanju monstruozna relativizacija.


"Dve osobe privedene zbog planiranja ubistva predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao i njegove porodice, a vest na 'profesionalnim' tajkunsko-blokaderskim medijima je da je to, u stvari, zastrašivanje blokadera?!? Kakva je ovo monstruozna relativizacija i još monstruoznije obrtanje stvarnosti i (in)direktna zaštita onih koji žele da naude predsedniku Srbije i njegovoj DECI! Dehumanizacija se nastavlja na način kakav nikada nigde nije viđen. Planirate ubistvo predsednika i njegove porodice, policija vas privede - i time vas zastraši?!? Najbolje da su ih pustili da izvrše atentat, ne uznemiravajući ih, kako ih ne bi slučajno zastrašili. Stravično. I za svaku osudu. Predsedniku podrška, a mi: (1) da ne ćutimo i da ne dopustimo da ovo postane noramalno u našoj Srbiji, (2) da pokazujemo svaki put šta rade blokaderi iz medija i kakva im je ideologija mržnje", poručila je Ana Brnabić.

Dvojici muškaraca, koji su juče uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, određen je pritvor do 30 dana.

Viši sud u Kraljevu saopštio je da je D. R. (1975) i M. R. (1983) iz tog grada određen pritvor do 30 dana, zbog sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Njima se na teret stavlja da su u periodu od decembra 2025. do februara ove godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja za ubistvo predsednika, njegove supruge i dece, kao i napad na policajace, tako što bi im naneli telesne povrede.

Autor: D.Bošković

#Ana Brnabić

#atentat

#blokaderka

#obraćanje

POVEZANE VESTI

Politika

'OVO JE KAMPANJA PROTIV JEDNOG ČOVEKA KOJI IM SMETA' Brnabić o pisanju hrvatskih medija: Ljudi treba da vide ponovo koliko su slični s blokaderima

Politika

Kako rade, tako im i narod na izborima vraća! Ana Brnabić reagovala na sramne pretnje upućene sinu predsednika Vučića: Dobro je da svi naši građani vi

Politika

'HVALA PORODICI VUČIĆ NA SVEMU ŠTO SU ISTRPELI I ŠTO TRPE SVAKI DAN' Brnabić o napadima na majku predsednika: Nemaju šta da mu zamere, pa udaraju po n

Politika

ŠTA JOŠ UVREDLJIVO MOŽETE DA KAŽETE ZA ALEKSANDRA VUČIĆA? Ana Brnabić odgovorila na sramne izjave dela javnosti!

Politika

'VI STE BAŠ OZBILJNO BOLESNI LJUDI' Ana Brnabić! HITNO reagovala na Besramno targetiranje predsednika Vučića!

Politika

Ana Brnabić žestoko osudila napade na sina predsednika Vučića: 'Sram vas bilo sve skupa'