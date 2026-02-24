SPREMNOST ITALIJE DA NASTAVI DA PRUŽA PODRŠKU SRBIJI NA EVROPSKOM PUTU! Ministar pravde Nenad Vujić i Luka Gori o procesu evropskih integracija Srbije

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nenad Vujić razgovarao je danas sa ambasadorom Italije u Srbiji Lukom Gorijem o procesu evropskih integracija Srbije i reformama u oblasti pravosuđa.

U saopštenju Ministarstva pravde se ističe da su sagovornici razmenili mišljenja o dosadašnjim rezultatima u sprovođenju reformskih aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa sa EU, sa posebnim osvrtom na Poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna ljudska prava.

Tema razgovora bila je i jačanje saradnje dveju država u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i na planu unapređenja pravne sigurnosti.

Vujić je istakao da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije, te da Ministarstvo ostaje posvećeno daljem unapređenju zakonodavnog okvira, efikasnosti sudskih postupaka i jačanju vladavine prava.

Ministar je ujedno naglasio značaj kontinuirane podrške partnerskih zemalja u sprovođenju reformi.

Ambasador Gori je potvrdio spremnost Italije da nastavi da pruža podršku Srbiji na njenom evropskom putu, ističući važnost regionalne stabilnosti, reformi i usklađivanja sa evropskim standardima.

Sagovornici su konstatovali da je nastavak konstruktivnog dijaloga i saradnje od ključnog značaja za napredak Srbije u procesu evropskih integracija, navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković