AKTUELNO

Politika

SPREMNOST ITALIJE DA NASTAVI DA PRUŽA PODRŠKU SRBIJI NA EVROPSKOM PUTU! Ministar pravde Nenad Vujić i Luka Gori o procesu evropskih integracija Srbije

Izvor: Kurir, Foto: Vlada Republike Srbije ||

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nenad Vujić razgovarao je danas sa ambasadorom Italije u Srbiji Lukom Gorijem o procesu evropskih integracija Srbije i reformama u oblasti pravosuđa.

U saopštenju Ministarstva pravde se ističe da su sagovornici razmenili mišljenja o dosadašnjim rezultatima u sprovođenju reformskih aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa sa EU, sa posebnim osvrtom na Poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna ljudska prava.

Tema razgovora bila je i jačanje saradnje dveju država u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i na planu unapređenja pravne sigurnosti.

Vujić je istakao da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije, te da Ministarstvo ostaje posvećeno daljem unapređenju zakonodavnog okvira, efikasnosti sudskih postupaka i jačanju vladavine prava.

Ministar je ujedno naglasio značaj kontinuirane podrške partnerskih zemalja u sprovođenju reformi.

Ambasador Gori je potvrdio spremnost Italije da nastavi da pruža podršku Srbiji na njenom evropskom putu, ističući važnost regionalne stabilnosti, reformi i usklađivanja sa evropskim standardima.

Sagovornici su konstatovali da je nastavak konstruktivnog dijaloga i saradnje od ključnog značaja za napredak Srbije u procesu evropskih integracija, navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković

#Italija

#Srbija

#Vlada Republike Srbije

#evropski put

POVEZANE VESTI

Politika

ĐURIĆ SA SPECIJALNIM IZASLANIKOM FRANCUSKE ZA ZAPADNI BALKAN: Razgovor o aktuelnoj situaciji u Srbiji i regionu, kao i procesu evropskih integracija n

Politika

ODNOSI NA NIVOU STRATEŠKOG PARTNERSTVA: Predsednica Skupštine Ana Brnabić sastala se sa italijanskim ambasadorom!

Politika

Ministar pravde Nenad Vujić: Blokiranje pristupa biračkim mestima je grubo kršenje zakona

Politika

Petković sa Lukom Gorijem o političko-bezbednosnoj situaciji na KiM i toku dijaloga

Politika

MINISTAR VUJIĆ: Set zakona koje je predložio Mrdić unapređuju rad i efikasnost pravosuđa

Politika

'OVO NIJE INCIDENT, VEĆ NASTAVAK NASILJA NAD SRBIMA NA KOSOVU I METOHIJI' Ministar Vujić oštro osudio oružani napad u Dečanima