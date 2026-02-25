Proglasovka Svetlana Bojković izvređala narod Srbije koji misli drugačije od nje: Neobrazovani su i primitivni! (VIDEO)

Svetlana Bojković je još jednom pokazala da „elita“ koju predstavlja deli srpski narod zarad dolaska na vlast.

Naime, Bojković je narod podelila na normalan i na „glasačku mašinu“, od kojih je normalan u manjini.

– Normalan narod, koji razmišlja svojom glavom, se uspavao i dosta se tih stvari nagomilalo, a da nije bilo reakcije – rekla je Bojković, čime je stavila do znanja da svako ko misli drugačije od nje nije „normalan“.

Bojković je potom dodala da je predsednik iz „SNS glasačke mašine“ odvratio deo publike od nje.

– Njihova glasačka mašina je neobrazovana, ne razmišlja svojom glavom, a predsednik im je Bog. Oni koji imaju najmanje prihode i koji se zadovoljavaju sa malim povišicama, obilaskom Beograda i sendvičem, ti se kunu u njega on je za njih Bog i to jeste njihova glasačka mašina, najneobrazovaniji deo stanovništva i ima ih dosta - rekla je ona između ostalog.

Autor: Pink.rs