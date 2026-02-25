AKTUELNO

Politika

Proglasovka Svetlana Bojković izvređala narod Srbije koji misli drugačije od nje: Neobrazovani su i primitivni! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Milan Ilić ||

Svetlana Bojković je još jednom pokazala da „elita“ koju predstavlja deli srpski narod zarad dolaska na vlast.

Naime, Bojković je narod podelila na normalan i na „glasačku mašinu“, od kojih je normalan u manjini.

– Normalan narod, koji razmišlja svojom glavom, se uspavao i dosta se tih stvari nagomilalo, a da nije bilo reakcije – rekla je Bojković, čime je stavila do znanja da svako ko misli drugačije od nje nije „normalan“.

Bojković je potom dodala da je predsednik iz „SNS glasačke mašine“ odvratio deo publike od nje.

–  Njihova glasačka mašina je neobrazovana, ne razmišlja svojom glavom, a predsednik im je Bog. Oni koji imaju najmanje prihode i koji se zadovoljavaju sa malim povišicama, obilaskom Beograda i sendvičem, ti se kunu u njega on je za njih Bog  i to jeste njihova glasačka mašina, najneobrazovaniji deo stanovništva i ima ih dosta - rekla je ona između ostalog.

Autor: Pink.rs

#ELITA

#Politika

#Srbija

#Svetlana Bojković

#podela

POVEZANE VESTI

Politika

SRAMOTA! Šolakovi tajkunski mediji umesto da pišu o TERORU koji trpe Srbi sa KiM, oni fascinirani modnom transformacijom bivše savetnice Ramuša Haradi

Politika

OPOZICIJA POKAZALA SVOJ PROGRAM ZA KOSJERIĆ! Oštećeni automobili, kamenicama gađali Dom kulture, oštećen legat čuvenog Milovana Vitezovića (FOTO)

Domaći

NA IVICI SUZA! Dragana Mirković otkrila koji su to NAJEMOTIVNIJI trenuci sa koncerata u Beogradu: Svoju decu nikada nisam videla TOLIKO ODUŠEVLJENU! (

Politika

Brnabić: Deklaracija istorijski dokument za srpski narod

Politika

Politička kampanja klevete: ‘Ljubav, vera, nada’ protiv Pokreta za narod i državu

Ostali sportovi

RUKOVODSTVO ZVEZDE SA PRIJATELJIMA! Proslava nakon što su crveno-beli savladali Malme i obezbedili EVROPSKO PROLEĆE (FOTO)