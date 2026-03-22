Kokanović u Salcburgu: Srbija je svuda gde njen narod sa ponosom čuva svoje korene (VIDEO)

U Salcburgu je još jednom potvrđeno da srpski narod, ma gde živeo, ostaje čvrsto vezan za svoj jezik, tradiciju i nacionalni identitet, diirektor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vladimir Kokanović.

- Naša je obaveza da to jedinstvo čuvamo i snažimo, jer Srbija nije samo tamo gde su njene granice — Srbija je svuda gde njen narod sa ponosom čuva svoje korene - napisao je Kokanović na Instagramu.

- Srbija vas vidi, Srbija vas poštuje i Srbija je ponosna - istakao je u svom govoru Kokanović.

