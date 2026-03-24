KOKANOVIĆ U POSETI FRANCUSKOJ: Naš narod u rasejanju je snažan oslonac Srbiji, a obaveza države je da bude pouzdana i posvećena svakom našem čoveku van granica otadžbine! (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vladimir Kokanović, oglasio se na svom Instagram nalogu.

- Tokom posete Srbima u Dizonu, obišao sam Crkvenu opštinu Dizon Srpske pravoslavne crkve, gde smo vodili otvoren i sadržajan razgovor o položaju našeg naroda, očuvanju našeg identiteta i jačanju veza sa maticom - napisao je Kokanović i dodao:

- Posebno smo razgovarali o uspostavljanju odeljenja srpske dopunske škole, jer je očuvanje srpskog jezika, pisma, tradicije i svesti o pripadnosti svom narodu jedan od najvažnijih zadataka u radu sa našom dijasporom.

- Naš narod u rasejanju ostaje snažan oslonac Srbiji, a obaveza države je da bude prisutna, pouzdana i posvećena svakom našem čoveku van granica otadžbine - ističe on.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Društvo

'Drage dame, srećan 8. mart' Kokanović: Povodom Međunarodnog dana žena imao sam čast da koleginicama čestitam njihov dan i uručim mali znak pažnje (VI

Politika

Treći dan posete Francuskoj: Kokanović sa udruženjem 'Srbija' o očuvanju identiteta

Politika

Otvorena prva srpska škola u Kanadi! Kokanović: Ovo je snažna poruka da srpski jezik, kultura i identitet žive i daleko od otadžbine (VIDEO)

Politika

Kokanović obišao Zejtinlik: Ovo mesto nije samo groblje, već spomenik hrabrosti, patnji i žrtvi generacija koje su branile slobodu Srbije (VIDEO)

Društvo

Vladimir Kokanović u poseti Minhenu: Snažna dijaspora znači - snažnija Srbija

Politika

'DECO, VI STE NAŠI NAJLEPŠI AMBASADORI' Vladimir Kokanović u Cirihu otvorio 26. Dečju smotru srpskog folklora