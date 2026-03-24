KOKANOVIĆ U POSETI FRANCUSKOJ: Naš narod u rasejanju je snažan oslonac Srbiji, a obaveza države je da bude pouzdana i posvećena svakom našem čoveku van granica otadžbine! (FOTO)

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vladimir Kokanović, oglasio se na svom Instagram nalogu.

- Tokom posete Srbima u Dizonu, obišao sam Crkvenu opštinu Dizon Srpske pravoslavne crkve, gde smo vodili otvoren i sadržajan razgovor o položaju našeg naroda, očuvanju našeg identiteta i jačanju veza sa maticom - napisao je Kokanović i dodao:

- Posebno smo razgovarali o uspostavljanju odeljenja srpske dopunske škole, jer je očuvanje srpskog jezika, pisma, tradicije i svesti o pripadnosti svom narodu jedan od najvažnijih zadataka u radu sa našom dijasporom.

- Naš narod u rasejanju ostaje snažan oslonac Srbiji, a obaveza države je da bude prisutna, pouzdana i posvećena svakom našem čoveku van granica otadžbine - ističe on.

Autor: A.A.