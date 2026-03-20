Vladimir Kokanović u poseti Minhenu: Snažna dijaspora znači - snažnija Srbija

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vladimir Kokanović započeo je posetu Minhenu razgovorima sa predstavnicima naših udruženja u prostorijama Generalnog konzulata Republike Srbije.

- Jedinstvo, saradnja i čvrsta veza sa našom dijasporom temelj su snage srpskog naroda - poručuje Kokanović,

U Minhenu je održana konferencija posvećena jačanju veza između Srbije i naše dijaspore, uz učešće predstavnika udruženja, privrednika i naših istaknutih sunarodnika koji žive i rade u Minhenu.

- Razgovarali smo o tome kako da dodatno unapredimo saradnju sa dijasporom i kako da snažnije povežemo naše ljude u svetu sa razvojem Srbije.Dijaspora je za Srbiju od izuzetnog značaja. Naši ljudi u rasejanju nisu samo čuvari nacionalnog identiteta, jezika i tradicije, već i važan oslonac ekonomskog, društvenog i ukupnog razvoja naše zemlje -naveo je Kokanović.

Uveren sam da Srbija mora da nastavi da gradi još snažnije i neposrednije veze sa svojom dijasporom, da neguje poverenje, podstiče saradnju i, zajedno sa Privrednom komorom Srbije i drugim institucijama, otvara prostor za još veće uključivanje naših ljudi iz sveta u razvoj matice. Snažna dijaspora znači - snažnija Srbija.

Autor: S.M.