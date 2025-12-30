Vladimir Kokanović: Rezultati Uprave su zajednički uspeh svih nas

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović obratio se na kraju godine predstavnicima srpske dijaspore i sunarodnicima u regionu, sumirajući ostvarene rezultate i najavljujući nastavak intenzivne saradnje u narednom periodu.

„Poštovani predstavnici srpske dijaspore i sunarodnici iz regiona, dragi prijatelji. Na samom kraju ove kalendarske godine želeo bih da vam se obratim ne samo kao direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, već pre svega kao neko ko duboko veruje da su rezultati koje smo postigli u proteklih nekoliko meseci zajednički uspeh svih nas“, poručio je Kokanović.

On je naglasio da ostvareni rezultati nisu uspeh jedne institucije, već dokaz snage zajedništva.

„Sve što smo uradili ne bi bilo moguće bez vas, bez vašeg poverenja, energije, inicijativa i ljubavi prema Srbiji. Zato ove rezultate ne doživljavamo kao uspeh jedne institucije, već kao dokaz da, kada smo povezani, možemo mnogo“, istakao je direktor Uprave.

Govoreći o radu tokom godine, Kokanović je posebno izdvojio ulaganja u obrazovanje mladih.

„Ovo nije samo izveštaj o aktivnostima, već svedočanstvo da Srbija misli na svoj narod, gde god on živeo, i da su dijaspora i Srbi u regionu trajni deo našeg nacionalnog prostora, kulture i identiteta“, rekao je on, dodajući da je obrazovanje „najvažnije ulaganje u budućnost“.

U tom kontekstu podsetio je da je organizovana peta Letnja škola srpskog jezika i kulture u Nikšiću i Herceg Novom, sa učesnicima iz više od 30 zemalja sveta, kao i sportski kamp „Srbija te zove“, koji je okupio decu iz 18 država.

„To su trenuci koji se pamte celog života“, naglasio je Kokanović.

Kao istorijski iskorak naveo je otvaranje prve Srpske pravoslavne osnovne škole „Sveti Sava“ u Kanadi, ocenivši da je reč o važnom koraku u očuvanju jezika i identiteta srpske zajednice u Severnoj Americi. Takođe je podsetio na susrete srpskih gimnazijalaca u manastirima Mileševa i Đurđevi stupovi.

„Poruka je jasna – granice između država ne smeju biti granice među ljudima“, rekao je on.

Kokanović je govorio i o očuvanju kulture, vere i identiteta, ističući da je Uprava tokom leta i jeseni bila prisutna širom regiona i dijaspore.

„Podržali smo brojne kulturne manifestacije, etno-večeri, festivale, koncerte i folklorna društva u Sloveniji, Austriji, Nemačkoj, Mađarskoj, Švedskoj, Norveškoj, Švajcarskoj i mnogim drugim zemljama“, naveo je direktor Uprave.

Posebno je izdvojio višednevnu posetu Srbima u Sloveniji.

„Razgovarali smo sa ljudima i poslali jasnu poruku – Uprava je uz vas“, rekao je Kokanović.

Govoreći o kulturi sećanja, naglasio je da posete mestima stradanja nisu protokolarne.

„Ovo nisu samo protokolarni događaji. Ovo je naša obaveza da istina ostane živa i vidljiva“, poručio je on.

Kokanović je podsetio i na konkretne oblike institucionalne pomoći, uključujući osnivanje kontakt-centra za upite povratnika.

„Svakodnevno odgovaramo na svaki upit, pružamo podršku i pomažemo našim sunarodnicima koji žele da se vrate u Srbiju“, rekao je on.

Tokom godine organizovane su i tribine o imovinskim pravima u više gradova u regionu, uz besplatnu pravnu pomoć, a intenzivirana je saradnja sa ambasadama, lokalnim samoupravama i institucijama Republike Srbije. Kroz šest konkursa tokom godine podržano je i sufinansirano oko 400 projekata.

Na kraju obraćanja, Kokanović je uputio poruku zahvalnosti i zajedništva.

„Dragi prijatelji, Srbija živi svuda gde žive njena deca. Dijaspora nije samo čuvar tradicije, ona je snaga, potencijal i budućnost. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu ostaje vaš pouzdan partner, vaš glas u institucijama i vaš oslonac“, poručio je Kokanović.

On je svim pripadnicima dijaspore i Srbima u regionu poželeo srećne i blagoslovene predstojeće praznike, uz poruku: „Vaša Srbija je uvek uz vas. Živela Srbija, živela srpska dijaspora.“