Nezapamćena gužva u Lučanima na prikupljanju potpisa za SNS listu (FOTO)

Veliki broj građana okupio se danas u Lučanima kako bi pružili podršku listi Srpske napredne stranke (SNS) pred predstojeće lokalne izbore u tim mestima.

Naime, kako se može videti i na fotografijama sa lica mesta, veliki broj građana okupio se na prikupljanju potpisa.

Gužva se formirala i u mestu Kotraža u opštini Lučani.

Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je u ponedeljak redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart ove godine.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Lokalni izbori održaće se u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederevskoj Palanci.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Pink.rs