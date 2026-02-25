AKTUELNO

Nezapamćena gužva u Lučanima na prikupljanju potpisa za SNS listu (FOTO)

Veliki broj građana okupio se danas u Lučanima kako bi pružili podršku listi Srpske napredne stranke (SNS) pred predstojeće lokalne izbore u tim mestima.

Naime, kako se može videti i na fotografijama sa lica mesta, veliki broj građana okupio se na prikupljanju potpisa.

Gužva se formirala i u mestu Kotraža u opštini Lučani. 

Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je u ponedeljak redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart ove godine. 

Lokalni izbori održaće se u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederevskoj Palanci. 

