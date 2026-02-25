Nezapamćena gužva u Lučanima na prikupljanju potpisa za SNS listu (FOTO)

Veliki broj građana okupio se danas u Lučanima kako bi pružili podršku listi Srpske napredne stranke (SNS) pred predstojeće lokalne izbore u tim mestima.
Naime, kako se može videti i na fotografijama sa lica mesta, veliki broj građana okupio se na prikupljanju potpisa.
Gužva se formirala i u mestu Kotraža u opštini Lučani.
Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je u ponedeljak redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart ove godine.
Lokalni izbori održaće se u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederevskoj Palanci.
Autor: Pink.rs