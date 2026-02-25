MALI ODGOVORIO ĐILASU: Budžet za poljoprivredu je 4 puta veći nego 2012! A sa Đilasovih 619 miliona evra mogli bismo da otkupimo milijardu i po litara mleka

Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je predsedniku Stranks slobode i pravde Draganu Đilasu koji je izjavio da je vlast uništila poljoprivredu.

"Dragan Đilas nastavlja da bez stida i srama nama deli lekcije, a navodna rešenja poljoprivrednicima. S obzirom na to da vidim da ga sećanje slabo služi, podsećam ga da je budžet za poljoprivredu 2012. godine iznosio 40,5 milijardi dinara, a danas je 147,5 milijardi dinara", navodi ministar Mali i dodaje:

"Naime, izdvajanja za poljoprivredu u budžetu za 2026. godinu iznose 136,5 milijardi dinara, na šta možemo da dodamo još 11 milijardi dinara koji će se vratiti poljoprivrednicima kroz refakciju akcize na gorivo. U odnosu na vreme kada je Đilas bio na vlasti, povećali smo budžet za poljoprivredu skoro četiri puta, i to najbolje pokazuje koliko brinemo o poljoprivrednicima i koliko u njih ulažemo. Za razliku od nas, Đilas je pokazivao brigu samo za svoje lično bogatstvo, koje je kao gradonačelnik Beograda povećao za 619 miliona evra".

"Dakle, sa Đilasovih 619 miliona evra, koje je zaradio kao gradonačelnik Beograda, dok je zemlja srljala u bankrot, mogli bismo da otkupimo skoro milijardu i po litara mleka, odnosno mleko koje se otkupi od proizvođača u periodu od godinu i deset meseci. Eto jedne ideje za Dragana Đilasa!", poručuje Mali i dodaje:

"I još nešto, niko ovde ne 'baca' pare na Expo, već stavljamo našu zemlju u centar sveta naredne godine, kada će se na ovoj izložbi predstaviti preko 130 zemalja iz svih krajeva planete. To je prilika koju ne smemo da propustimo. Na krilima Expa, ulažemo u različite projekte širom Srbije, dakle ulažemo u budućnost naše dece. Od ivice bankrota, za vreme Dragana Đilasa, danas smo stigli do zemlje domaćina jednog od najvećih događaja na svetu. I na to smo ponosni! Tako da neka ne brine Dragan Đilas, u prethodnim godinama pokazali smo i odgovornost i ozbiljnost, što građani Srbije i prepoznaju, a sa tom politikom ćemo nastaviti i dalje."

Autor: Iva Besarabić