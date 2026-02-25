AKTUELNO

DNO DNA! Blokaderi presrećni jer je ministar Dačić u teškom stanju

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik SPS i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić hitno je hospitalizovan nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Prema navodima dobro obaveštenih izvora, on se već duže vreme leči od dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, a poslednjih dana došlo je do ozbiljnih komplikacija.

Kako prenose izvori Informera, Dačiću su dijagnostikovali obostranu upalu pluća, zbog čega je priključen na medicinske aparate i nalazi se na intenzivnom bolničkom lečenju.

I dok se ministar Dačić bori za život, blokaderi ne gubi vreme i već na Iks mreži šalje poruke mržnje i zla u svom prepoznatljivom stilu.

Izdvajamo samo par takvih objava, pogledajte u nastavku:

Autor: Iva Besarabić

