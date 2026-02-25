DNO DNA! Blokaderi presrećni jer je ministar Dačić u teškom stanju

Predsednik SPS i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić hitno je hospitalizovan nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Prema navodima dobro obaveštenih izvora, on se već duže vreme leči od dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, a poslednjih dana došlo je do ozbiljnih komplikacija.

Kako prenose izvori Informera, Dačiću su dijagnostikovali obostranu upalu pluća, zbog čega je priključen na medicinske aparate i nalazi se na intenzivnom bolničkom lečenju.

I dok se ministar Dačić bori za život, blokaderi ne gubi vreme i već na Iks mreži šalje poruke mržnje i zla u svom prepoznatljivom stilu.

Izdvajamo samo par takvih objava, pogledajte u nastavku:

Predsednik SPS-a Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova u teškom je zdravstvenom stanju, smešten je hitno u bolnicu i priključen je na aparate. Brz oporavak, pa ako bog da uskoro na robiju. — mitropolitfujairah (@mitropolitfuja1) 25. фебруар 2026.

Dačić primljen u bolnicu. Izgleda obostrana upala pluća. Informer javlja da je priključen na aparate i da je u životnoj opasnosti. Nadam se da bar jednom govore istinu, da i ovo nije još jedan spin poput Vesićeve upale slepog creva zbog koje je bio mesecima u bolnici. — Mary-go-round (@mary_go_round01) 25. фебруар 2026.

KARMA JE KURVA TEŠKA !

Samo neka ide redom https://t.co/nBGGuXOamV — Lori (@Brankolori) 25. фебруар 2026.

Autor: Iva Besarabić