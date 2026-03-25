'Lebdeo sam između života i smrti' Ministar Dačić otkrio detalje životne drame

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se mesec dana nakon teškog zdravstvenog stanja kroz koje je prošao, otkrivajući detalje borbe za život koja je, kako kaže, počela 25. februara.

Kako je naveo, tog dana oko 15 časova sam je stigao u Klinički centar, ne sluteći ozbiljnost situacije.

- Mesec dana. Pre tačno mesec dana, tog strašnog i crnog dana 25. februara, bio sam na ivici između života i smrti. Prvi put vam se obraćam sa nekim detaljima vezanim za te dane. Toga dana oko 15h stigao sam u Klinički centar,ušao sam sam bez pomoći lekara,bez ikakve svesti o tome da mi to može biti poslednje popodne mog života. Kako ja to obično radim, pozdravio sam se sa svima i još ih pitao kako su. Lekari su se zagledali,kako ja sam idem,kako mogu?! Nisam bio svestan šta sve znači i kad su me hitno uputili na intenzivnu negu Klinike za pulmologiju - napisao je ministar Ivica Dačić na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Lekari su, prema njegovim rečima, odmah reagovali i uputili ga na intenzivnu negu Klinike za pulmologiju, gde su ga dočekala dvojica lekara, za koje kaže da su mu spasili život.

- Dočekala su me dvojica lekara,kako se ispostavilo moji lični heroji,koji su mi spasili život i ozdravili me. Zvali se se Spasoje i Zdravko. Koliko simbolike,da me spasu i ozdrave! Spasoje Popević mi je rekao da je on moj veliki dužnik,da mu je sin nastradao u Ribnikaru i da sam mu ja kao ministar spoljnih poslova pomogao da hitno dobiju američku vizu i da nikad nije bio u prilici da mi zahvali. Drugi lekar, Zdravko Brković, kaže mi da mu je pokojni patrijarh Irinej deda po majci i da sam im pomagao dok je patrijarh bio živ. Nikad te ljude nisam video i sad će neko reći da je to sve slučajno da baš oni spasavaju moj život - naveo je Ivica Dačić.

Ministar je otkrio i da je u jednom trenutku njegovo stanje bilo izuzetno teško.

- Supruzi sam poslednju poruku pustio oko 19 časova. Kaže mi Zdravko da mi je saturacija pala na 42,da sam ostao bez svesti, da me je priključio na mašinu. I tako pet dana i noći, kako mi je ime Ivica predodredilo, lebdeo sam između života i smrti - naveo je Dačić.

Kako kaže, probudio se 2. marta, na rođendan svog pokojnog oca, čega se seća kao posebnog trenutka.

- Probudio sam se izjutra, na rođendan mog pokojnog oca Desimira. Ja se ničega ne sećam, osim te slike ponovnog buđenja za koju sam siguran da sam je već video - naveo je ministar.

Ivica Dačić je zahvalio lekarima i medicinskom osoblju na brizi, kao i svima koji su, kako je rekao, molitvama i podrškom bili uz njega u najtežim trenucima. Istakao je da se i dalje oporavlja i nalazi na pregledima, ali da očekuje da će uskoro nastaviti sa redovnim obavezama.

- Ljudi čuvajte svoje zdravlje, činite dobra dela, jer dobro se dobrim vraća. Brinete se oko svačega, a shvatite da je samo jedan Sud važan, Njegov! Hvala svima koji ste svojim molitvama i brigom pomogli da prođem taj Strašni Sud. Ništa u životu nije slučajno. Božji putevi su čudesni. Vratio sam se među žive, sa nadom da ću biti dostojan tog zadatka. Hvala svim lekarima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju. Još sam na pregledima u Kliničkom centru, hvala svima koji o meni brinu. Kad izađem sledeće nedelje, daće Bog, da nastavim tamo gde mi je suđeno i rečeno - poručio je ministar.

