Ministar Dačić se zahvalio patrijarhu Porfiriju na molitvama za njegovo zdravlje: Hvala Gospodu što mi je omogućio da ovaj moj lični veliki praznik, 60 godina od krštenja, dočekam sa svojom porodicom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE ||

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram.

- Pošto se, daće Bog, po rečima lekara, bliži kraj mog bolničkog lečenja, želim da se još jednom zahvalim svim dobrim i divnim ljudima, koji su se molili i brinuli za moje zdravlje. Znam da neću moći svima da se zahvalim pojedinačno, zato ću pokušati da u narednim danima nađem reči zahvalnosti za sve. Danas želim da se zahvalim Njegovoj Svetosti Patrijarhu Porfiriju, kao i svim arhijerejima Srpske Pravoslavne Crkve, koji su svojim molitvama pomogli meni i umilostivili Gospoda da me vrati među žive. Ove godine ne samo da obeležavam 60 godina života, već će 26. juna biti 60 mojih godina u Hristu, 60 godina od mog krštenja u manastiru Svetog velikomučenika Georgija u Ajdanovcu kod Prokuplja, što je i moja krsna slava. Hvala Gospodu što mi je omogućio da ovaj moj lični veliki praznik, 60 godina od krštenja, dočekam sa svojom porodicom i prijateljima. Takođe, zahvalio bih se divnim i dobrim ljudima iz drugih verskih zajednica koji su se, takođe, molili i brinuli za moje zdravlje. Neka vam se dobrim sve vratilo! - napisao je Dačić.

Autor: D.Bošković

