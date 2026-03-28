Ministar Dačić se zahvalio patrijarhu Porfiriju na molitvama za njegovo zdravlje: Hvala Gospodu što mi je omogućio da ovaj moj lični veliki praznik, 60 godina od krštenja, dočekam sa svojom porodicom (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram.

- Pošto se, daće Bog, po rečima lekara, bliži kraj mog bolničkog lečenja, želim da se još jednom zahvalim svim dobrim i divnim ljudima, koji su se molili i brinuli za moje zdravlje. Znam da neću moći svima da se zahvalim pojedinačno, zato ću pokušati da u narednim danima nađem reči zahvalnosti za sve. Danas želim da se zahvalim Njegovoj Svetosti Patrijarhu Porfiriju, kao i svim arhijerejima Srpske Pravoslavne Crkve, koji su svojim molitvama pomogli meni i umilostivili Gospoda da me vrati među žive. Ove godine ne samo da obeležavam 60 godina života, već će 26. juna biti 60 mojih godina u Hristu, 60 godina od mog krštenja u manastiru Svetog velikomučenika Georgija u Ajdanovcu kod Prokuplja, što je i moja krsna slava. Hvala Gospodu što mi je omogućio da ovaj moj lični veliki praznik, 60 godina od krštenja, dočekam sa svojom porodicom i prijateljima. Takođe, zahvalio bih se divnim i dobrim ljudima iz drugih verskih zajednica koji su se, takođe, molili i brinuli za moje zdravlje. Neka vam se dobrim sve vratilo! - napisao je Dačić.

