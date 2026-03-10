AKTUELNO

IVICA DAČIĆ UPRAVO IZLAZI IZ BOLNICE! Predsednik Vučić objavio sliku: Nema više lenčarenja, od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Ivica Dačić najavio je da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izlazi danas iz bolnice.

- Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i porodice koja slavi život i veliku pobedu. Da se niko ne naljuti, on je socijalista, ja nisam, te se zahvaljujem i Bogu. P.S. od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova, nema više lenčarenja - napisao je Vučić na instagramu.

Ivica Dačić primljen je u bolnicu 25. februara.

Iste večeri Ivica Dačić je intubiran i priključen na aparate za disanje, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta kada je skinut sa respiratora.

Istog dana kada je Ivica Dačić skinut sa respiratora, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije.

Dijabetes i pridružene bolesti

Ivica Dačić (60), da podsetimo više godina boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti.

