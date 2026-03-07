AKTUELNO

Politika

'DAČIĆ IZLAZI IZ BOLNICE NAREDNE NEDELJE' Vučić otkrio najnovije informacije o stanju ministra policije

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Beta/Miloš Miškov, Tanjug/Sava Radovanović ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u dobrom stanju, te da naredne nedelje izlazi iz bolnice.

- Gotovo nijedna zemlja u EU ne troši toliko novca, proporcionalno svojoj snazi. I sve što smo radili bilo je uglavnom pogrešno u prethodnom periodu. Naviknuti da je to nešto što nam pripada, da je to nešto što ne moramo da platimo, a volimo da platimo u inostranstvu. U inostranstvu nam je da platimo hotel 120 evra sitnica, a u Srbiji je to mnogo skupo. Tako je i sa zdravstvom. Šalio sam se sa Dačićem, pričao sam sa njim. I da kažem u dobrom je stanju, izaći će sledeće nedelje iz bolnice. 5 godina njegove plate ne bi moglo da plati njegov boravak u bolnici! Darko, tebe 20 godina ne bi moglo da plati. Samo da kažem koliko toga činimo za ljude, misleći da to svima pripada. Ovaj naš model je neodrživ - naglasio je Vučić.

pročitajte još

Vučić: Prosečna plata biće 1.700 evra u Srbiji, PENZIJE 750 evra

Autor: A.A.

#Bolnica

#Ivica Dačić

#Policija

#Zdravlje

POVEZANE VESTI

Društvo

Žandarm koji je povređen samostrelom u napadu teroriste sutra izlazi iz bolnice: Dočekaće ga ministar Dačić

Domaći

HALID BEŠLIĆ IZLAZI IZ BOLNICE! Menadžer otkrio nove detalje o pevačevom zdravstvenom stanju

Politika

IVICA DAČIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Ministar u teškom stanju, priključen na aparate

Politika

NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA: Ministar prebačen sa intenzivne nege, evo gde se sada nalazi

Politika

Oglasio se Klinički centar Srbije: Ovo su najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra Dačića

Hronika

MINISTAR DAČIĆ OTKRIO SVE DETALJE ISTORIJSKE AKCIJE POLICIJE: Zapljenjeno droge koliko je bilo ukupno za prošlu godinu - Uhapšeni otac i sin