'DAČIĆ IZLAZI IZ BOLNICE NAREDNE NEDELJE' Vučić otkrio najnovije informacije o stanju ministra policije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u dobrom stanju, te da naredne nedelje izlazi iz bolnice.

- Gotovo nijedna zemlja u EU ne troši toliko novca, proporcionalno svojoj snazi. I sve što smo radili bilo je uglavnom pogrešno u prethodnom periodu. Naviknuti da je to nešto što nam pripada, da je to nešto što ne moramo da platimo, a volimo da platimo u inostranstvu. U inostranstvu nam je da platimo hotel 120 evra sitnica, a u Srbiji je to mnogo skupo. Tako je i sa zdravstvom. Šalio sam se sa Dačićem, pričao sam sa njim. I da kažem u dobrom je stanju, izaći će sledeće nedelje iz bolnice. 5 godina njegove plate ne bi moglo da plati njegov boravak u bolnici! Darko, tebe 20 godina ne bi moglo da plati. Samo da kažem koliko toga činimo za ljude, misleći da to svima pripada. Ovaj naš model je neodrživ - naglasio je Vučić.

Autor: A.A.