NAJNOVIJE INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU DAČIĆA: Ministar unutrašnjih poslova sutra izlazi na iz bolnice kućno lečenje

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sutra će izaći iz bolnice na kućno lečenje.

Dačić se nalazi u bolnici od 25. februara, kada je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća.

Iste večeri ministar je intubiran i priključen na aparate za disanje, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta kada je skinut sa respiratora.

Zlatibor Lončar izjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije.

- Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga leče će to podrobnije objasniti u toku dana - rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Autor: S.M.