DETALJI O ZDRAVSTVENOM STANJU IVICE DAČIĆA: Evo od čega sve boluje ministar unutrašnjih poslova

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije, životno je ugrožen nakon što je hitno smeštenu bolnicu i priključen je na aparate.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti.

Njemu se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje.

Kako prenosi Informer, Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u poslednjih nekoliko sati.

Podsetimo, Dačić danas nije prisustvovao komemoraciji nekadašnjeg ministra spoljnih poslova i ambasadora SR Jugoslavije pri UN Vladislava Jovanovića.

- Žao mi je što iz tehničkih razloga ovde nije prisutan Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Od kojih bolesti boluje Ivica Dačić

Ministar Ivica Dačić je u više navrata javno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problema sa kojima se godinama bori. On se prošle godine požalio se na stravičan pritisak koji trpi i ispričao kako se oseća, kako je njemu, koliko je prezasićen i koliko je teško zadržati volju u situaciji u kojoj se nalazi. Tom prilikom naveo je da je imao šećer 20.

Gostujući na TV Informer Dačić je u martu prošle godine istakao da je malo prezasićen "svim tim stvarima".

- Znate moj šećer je juče bio 20. Sve to može da traje, ali još kratko. Danas je otprilike 15, i pored svih lekova koje pijem… A šta da radim, ne mogu ja da kukam. Dok za to vreme moji partijski drugovi idu i demonstriraju protiv mene. U redu to, sve OK. Napada me opozicija, svi me napadaju. U suštini svega, teško je zadržati neku volju - dodao je on.

Problemi sa srcem

Ivica Dačić je pre tri godine otkrio gostujući na Pink TV da je nedavno imao problema sa srcem.

Kako Dačić kaže, usled izuzetno niskog pulsa hitno je primljen na pregled srca i odrađena mu je koronarografija.

- Ja imam tu teoriju da sam dobro dok ne odem kod doktora. Inače ne volim da idem kod doktora. Vi znate da imam visok šećer godinama i nedavno sam imao veoma nizak puls, pa su onda lekari tražili da proverim zbog čega, pa sam onda išao na koronarografiju. Srećom, srce mi je u redu. Ali moram da vidim šta je - ispričao je Dačić gostujući na Pink TV.

Autor: S.M.