Oglasila se Socijalistička partija Srbije: Verujemo u snagu Ivice Dačića! Beskrajnu zahvalnost upućujemo lekarima i medicinskom osoblju KCS

Predsednik Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić danas je u popodnevnim časovima primljen u Klinički centar Srbije.
Uprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, verujemo usnagu Ivice Dačića, koji je pobedonosno odgovorio na sve životneizazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovupobedu, navodi se u saopštenju SPS -a i dodaje:
- Beskrajnu zahvalnost upućujemo lekarima i medicinskom
osoblju Kliničkog centra Srbije i Klinike za pulmologiju koji ulažu
ogromne napore u ovoj teškoj borbi.
Takođe, veliku zahvalnost upućujemo predsedniku Aleksandru
Vučiću, premijeru Đuru Macutu, ministru Zlatiboru Lončaru kao
i svim članovima Socijalističke partije Srbije i prijateljima koji su
zajedno sa nama u mislima i željama za brz oporavak našeg Ivice, istakli su iz SPS.
Zvanične informacije o zdravstvenom stanju predsednika SPS
Ivice Dačića saopštavaće lekari
Autor: S.M.