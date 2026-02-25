Oglasila se Socijalistička partija Srbije: Verujemo u snagu Ivice Dačića! Beskrajnu zahvalnost upućujemo lekarima i medicinskom osoblju KCS

Predsednik Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić danas je u popodnevnim časovima primljen u Klinički centar Srbije.

Uprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, verujemo usnagu Ivice Dačića, koji je pobedonosno odgovorio na sve životneizazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovupobedu, navodi se u saopštenju SPS -a i dodaje:

- Beskrajnu zahvalnost upućujemo lekarima i medicinskom

osoblju Kliničkog centra Srbije i Klinike za pulmologiju koji ulažu

ogromne napore u ovoj teškoj borbi.

Takođe, veliku zahvalnost upućujemo predsedniku Aleksandru

Vučiću, premijeru Đuru Macutu, ministru Zlatiboru Lončaru kao

i svim članovima Socijalističke partije Srbije i prijateljima koji su

zajedno sa nama u mislima i željama za brz oporavak našeg Ivice, istakli su iz SPS.

Zvanične informacije o zdravstvenom stanju predsednika SPS

Ivice Dačića saopštavaće lekari



Autor: S.M.