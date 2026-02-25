AKTUELNO

Politika

'Situacija teška, na respiratoru je' Vučić obišao Dačića na Klinici za pulomologiju: Verujemo u lekare i verujemo u njega!

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić u teškoj je situaciji, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras ispred Klinike za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije gde ga je obišao sa članovima vlade.

"Posetili smo potpredsednika vlade i predsednika SPS svi zajedno, teška je situacija, ali verujemo u lekare i verujemo u njega i molimo se za njega", rekao je Vučić za Tanjug ispred Kliničkog centra Srbije.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević je rekao za Tanjug da je situacija jako teška i da ministar Dačić ima tešku upalu pluća.

"Trenutno je na mehaničkoj ventilaciji - respiratoru, dobija sve što je potrebno, sve lekove, terapiju, tim respiratorom koji je način lečenja mi kupujemo vreme koje je potrebno da ti lekovi deluju i borimo se za njegov život. Teška upala pluća i borba za njegov život", rekao je doktor Popeić.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Bolnica

#Ivica Dačić

#Poseta

#stanje

