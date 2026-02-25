AKTUELNO

Politika

NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA: Ima upalu pluća, na respiratoru je: Danima imao temperaturu!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug/Ana Paunković ||

Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije, a očekuje se da ga posete najbliži saradnici, među kojima i predsednik Vučić

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić(60) hospitalizovan je danas zbog teškog zdravstvenog stanja, a prema prvim informacijama, životno je ugrožen! Kako Kurir piše, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru.

DNO DNA! Blokaderi presrećni jer je ministar Dačić u teškom stanju

ZORAN ĐORĐEVIĆ O STANJU IVICE DAČIĆA: On je veliki borac, verujem da će se oporaviti!

- Već danima je imao temperaturu, ali su svi mislili da je virus zato što su svi redom bili bolesni - navodi naš izvor i dodaje da je u teškom stanju.

Podsećamo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednikRepublike SrbijeAleksandar Vučićkada je video da otežano dišena komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - kaže sagovornik.

DETALJI O ZDRAVSTVENOM STANJU IVICE DAČIĆA: Evo od čega sve boluje ministar unutrašnjih poslova

Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije, a očekuje se da ga posete najbliži saradnici, među kojima i predsednik.

Autor: D.Bošković

#Ivica Dačić

#Zdravlje

#ivica dačic hospitalizovan

#nove informacije

#stanje

