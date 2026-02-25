Oglasili se iz kabineta ministra Ivice Dačića!

AKTUELNO

Iz kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića potvrđeno je za Telegraf.rs da je on danas primljen u Univerzitetski klinički centar Srbije u Beogradu.

Kako se navodi, ministru je dijagnostikovana obostrana upala pluća, a lekari su odlučili da ga zadrže u bolnici radi primene adekvatne terapije i stalnog nadzora.

Stanje se naglo pogoršalo, Vučić reagovao

Iako se Dačić danima osećao loše i imao visoku temperaturu, odbijao je da prekine sa radnim obavezama. Jutros je čak prisustvovao komemoraciji bivšem ministru Vladislavu Jovanoviću, gde je, prema rečima očevidaca, jedva disao.

"Predsednik Vučić se šokirao kada je video Dačića na komemoraciji. Odmah mu je rekao da ne sme da se igra sa zdravljem i praktično ga je lično poslao u bolnicu," navodi izvor blizak kabinetu.

Ključni detalji zdravstvenog stanja:

Dijagnoza: Teška obostrana upala pluća.

Terapija: Ministar je odmah smešten na poluintenzivnu negu i priključen na kiseoničku potporu.

Prognoza: Iako je stanje ozbiljno, lekari ističu da je ministar stabilan i da se očekuje da terapija ubrzo da rezultate.

Oglasio se Novica Tončev

"On je borac, pobediće i ovo" Povodom hospitalizacije oglasio se i visoki funkcioner SPS-a Novica Tončev, koji je potvrdio da se Dačić osećao veoma loše pre prijema: "Ivica je dosad pobedio sve bitke, pa će i ovu. On je radoholičar i organizam mu je bio iscrpljen, ali pod nadzorom je najboljih stručnjaka i verujemo u brz oporavak."

