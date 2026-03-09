'VRATIO SAM SE U ŽIVOT' Prvo oglašavanje Ivice Dačića nakon što je primljen u bolnicu: Pet dana bez svesti na ivici između života i smrti...

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prvi put se oglasio nakon što je primljen u bolnicu zbog obostrane upale pluća zbog koje je bio životno ugrožen.

- Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam posle tog strašnog dana 25. februara. Vratio sam se u život! Još sam u bolnici, ali Konzilijum koji je formirao ministar Lončar mi je najavio da bih ovih dana trebalo da izađem i lečenje nastavim u kućnim uslovima. Taj crni dan mi je jasno ukazao šta i ko bi trebalo da budu moji prioriteti. Dan u kojem sam usnuo na odlasku iz života, pet dana bez svesti na ivici između života i smrti, i mog ponovnog buđenja na dan rođenja moga pokojnog oca Desimira, 2. marta - naveo je Dačić na Instagramu.

- Hvala svima koji ste verovali, strepeli i molili se za mene. Neka vam se dobrim sve vrati. Hvala divnim lekarima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju Univerzitetskog Kliničkog centra. Hvala onima što su bili uz mene, hvala i onima koji nisu, jer su mi pomogli da shvatim da moju pažnju nisu ni zasluživali. Hvala mom bratu Aleksandru Vučiću, mojoj porodici, prijateljima i partijskim drugovima i drugaricama, državnim organima, crkvi, svima koji ste se molili da me Gospod sačuva i zaštiti. Pre više od 15 godina Kemal Monteno i ja smo zajedno pevali njegovu pesmu, za koju nisam ni slutio da ću je živeti. Vratio sam se, živote! Hvala svima koji su pomogli da mi ne bude suđeno, jer nema smrti bez sudnjega dana. Hvala svima - zaključio je Dačić.

Podsetimo, Ivica Dačić primljen je u bolnicu 25. februara. Iste večeri Dačić je intubiran i priključen na aparate za disanje, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta kada je skinut sa respiratora.

Autor: Pink.rs