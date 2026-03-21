AKTUELNO

Politika

'PROBUDIO SAM SE NA ROĐENDAN POKOJNOG OCA' DAČIĆ: 5 dana sam bio u nesvesti, na ivici života i smrti! Predsednik i supruga su me nagovorili da odem kod lekara

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se za TV Pink gde je govorio o svom zdravstvenom stanju.

- Želim da dam punu podršku, očekujemo izbornu pobedu. Meni je kampanja za lokalne izbore započela specifično, umesto u Kladovu toga dana, završio sam u Kliničkom centru. Bio sam na ivici života i smrti, probudio sam se na rođendan pokojnog oca, 5 dana sam bio bez svesti. Hvala svima koji su brinuli za moje zdravlje, ljudi su neodgovorni prema zdravlju, ja nisam verovao da ću završiti bez svesti do kraja dana. Na ivici života i smrti - rekao je Dačić.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Politika

DAČIĆ SE OGLASIO IZ BOLNICE TOKOM VELIKOG SNS SKUPA: Zajedno sa vama do konačne pobede!

Politika

'VRATIO SAM SE U ŽIVOT' Prvo oglašavanje Ivice Dačića nakon što je primljen u bolnicu: Pet dana bez svesti na ivici između života i smrti...

Društvo

Žalim samo što nisam stigao da se oprostim od njega! Dačić otkrio detalje smrti Dragana Markovića Palme: 'Dva puta je bio na reanimaciji, treći put on

Politika

IVICA DAČIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Ministar u teškom stanju, priključen na aparate

Ostali sportovi

Poslednji pozdrav dragoj prijateljici i saborcu, neočekivano i prerano: Oglasio se Dačić povodom smrti Ječmenice

Politika

OVO SU NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA: Oglasio se tim lekara