'PROBUDIO SAM SE NA ROĐENDAN POKOJNOG OCA' DAČIĆ: 5 dana sam bio u nesvesti, na ivici života i smrti! Predsednik i supruga su me nagovorili da odem kod lekara

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se za TV Pink gde je govorio o svom zdravstvenom stanju.

- Želim da dam punu podršku, očekujemo izbornu pobedu. Meni je kampanja za lokalne izbore započela specifično, umesto u Kladovu toga dana, završio sam u Kliničkom centru. Bio sam na ivici života i smrti, probudio sam se na rođendan pokojnog oca, 5 dana sam bio bez svesti. Hvala svima koji su brinuli za moje zdravlje, ljudi su neodgovorni prema zdravlju, ja nisam verovao da ću završiti bez svesti do kraja dana. Na ivici života i smrti - rekao je Dačić.

Autor: D.Bošković