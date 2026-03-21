DAČIĆ SE OGLASIO IZ BOLNICE TOKOM VELIKOG SNS SKUPA: Zajedno sa vama do konačne pobede!

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se za TV Pink gde je pozvao građane da glasaju na izborima 28. marta.

- Želim da dam punu podršku, očekujemo izbornu pobedu. Meni je kampanja za lokalne izbore započela specifično, umesto u Kladovu toga dana, završio sam u Kliničkom centru. Bio sam na ivici života i smrti, probudio sam se na rođendan pokojnog oca, 5 dana sam bio bez svesti. Hvala svima koji su brinuli za moje zdravlje, ljudi su neodgovorni prema zdravlju, ja nisam verovao da ću završiti bez svesti do kraja dana.

Dve osobe su uticale na mene da odem kod doktora, to su Vučić i moja supruga Sanja.

- Hvala lekarima i osoblju, sada sam na rehabilitaciji, na odeljenju za koronografiju. Hvala mojimd rugarima i drugaricama iz partijhe, ljudima iz crlve. Čovek bi voleo da vidi o ga žali, ko tuguje, ko će imati pozitivno mišljenje o njemu... Meni je ovo pomoglo da ispitam veru u prioritete i ljude. Uspeo sam da proživim, i Srbija je više puta bila pred umiranjem, i pobedila je, a to će da uradi i ovog puta.... Idemo zajedno! - rekao je Dačić.

Mi smo jedna zemlja, porodica, i odavde vas ne čujem, i što bi rekao Milošević "Ne čujem vas dobro, ali čujem zvuk pobede", rekao je on.

- Pozivam sve sa kojima sam u kolaciji, da izađu na izbore, da glasaju za našu listu "Aleksandar Vučić, Srbija naša porodica" - rekao je Dačić.

Autor: D.Bošković