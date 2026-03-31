DAČIĆ O NASTAVKU SVOG LEČENJA: Lekarski konzilijum danas zaseda, možda odluče da izađem iz bolnice

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalistička partija Srbije, izjavio je da danas zaseda lekarski konzilijum koji odlučuje o nastavku njegovog lečenja, uz mogućnost da tokom dana budu saopštene i pozitivne vesti o izlasku iz bolnice.

"To ne znači da je lečenju kraj, i da ću sutra već moći na posao, ali je znak oporavka", naveo je Dačić na Instagramu.

On je dodao da je, među političarima koji su mu pružili podršku tokom lečenja, prethodnog dana propustio da pomene predsednika Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

"Hvala Nenadu i svima drugima neznanim koji su bili uz mene kada mi je bilo najteže. Samo polako, hvala za sve, idemo dalje", naveo je Dačić.

Dačić je hospitalizovan 25. februara na Klinički centar Srbije zbog obostrane upale pluća. Bio je na respiratoru do 2. marta, a već 5. marta premešten je sa intenzivne nege na odeljenje.

Iz bolnice je otpušten 9. marta, nakon čega je upućen na kućno lečenje, dok je 21. marta saopštio da se nalazi na oporavku na kardiologiji.

Autor: A.A.