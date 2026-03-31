AKTUELNO

Politika

IVICA DAČIĆ IZAŠAO IZ BOLNICE! Ministar objavio potresnu poruku: Moj organizam je preživeo težak šok, biće potrebno vreme... (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Minstar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objavio je radosne vesti.

- Bogu hvala, kao i lekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra, danas sam izašao iz bolnice. Lečenje nije završeno, jer je moj organizam preživeo težak šok. Biće potrebno vreme i razumevanje saboraca da se mogu baviti samo strateškim magistralnim pitanjima, sledeći put koji je narod podržao kada sam bio na ivici između života i smrti. Pošto je Ivica iz te borbe skrenuo na stranu života, očekujem da tim putem nastavimo svi zajedno, jer je narod svojom empatijom jasno pokazao pravac, i koji je sud jedino važeći i značajan. Hvala svima koji ste se molili i brinuli za mene, sve dok moje srce kuca i dok moja pluća budu disala, budite sigurni da će srce biti na levoj strani, a pluća puna srpskog vazduha! Živela Srbija, idemo dalje! - napisao je ministar ispod fotografije.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Politika

IVICA DAČIĆ UPRAVO IZLAZI IZ BOLNICE! Predsednik Vučić objavio sliku: Nema više lenčarenja, od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju p

Politika

NAJNOVIJE INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU DAČIĆA: Ministar unutrašnjih poslova sutra izlazi na iz bolnice kućno lečenje

Politika

Ministar Dačić se zahvalio patrijarhu Porfiriju na molitvama za njegovo zdravlje: Hvala Gospodu što mi je omogućio da ovaj moj lični veliki praznik, 6

Politika

IVICA DAČIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Ministar u teškom stanju, priključen na aparate

Politika

DAČIĆ SE OGLASIO IZ BOLNICE TOKOM VELIKOG SNS SKUPA: Zajedno sa vama do konačne pobede!

Politika

DAČIĆ O NASTAVKU SVOG LEČENJA: Lekarski konzilijum danas zaseda, možda odluče da izađem iz bolnice