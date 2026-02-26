Vučićev avion u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali 'suhoji 3': Znak dobrodošlice i počasti (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dolazi u zvaničnu dvodnevnu posetu Kazahstanu, a avion predsednika u vazdušnom prostoru te zemlje sačekali su avioni ''suhoj 3'' u znak dobrodošlice i počasti.

Vučić je jutros u avionu na putu za Kazahstan rekao da očekuje topao doček i divnu dobrodošlicu.

''Domaćini su odredili, što je valjda prvi put otkad ja idem u posete bilo gde, da podignu 'suhoje' u znak velike počasti koje odaju svojim gostima i da je to divan znak prijateljstva prema Srbiji'', rekao je Vučić u video snimku na Instagramu.

Naveo je da ga u Kazahstanu očekuju važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Žomartu Tokajevu.

''To su uvek dobre vesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje, očekujem odlične rezultate", kazao je predsednik.

Tokom boravka u Astani, Vučić će se sastati sa predsednikomRepublike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim, a tom prilikom bićepotpisano i više bilateralnih dokumenata, saopštila je pres služba predsednika.

U okviru posete, predsedniku Vučiću biće dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan.

