AKTUELNO

Politika

ANTIĆ: Poruke mržnje prema Dačiću i Vučiću su sramota za sve koji ih šalju

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sa najvećim ogorčenjem osuđujem sve objave u kojima se neljudski komentariše zdravstveno stanje Ivice Dačića, izjavio je Aleksandar Antić, potpredsednik SPS.

- Pozvao bih sve te osobe da se samo na trenutak zamisle koja ih to moralna i ljudska vrednost vodi da bilo kome žele smrt. Da li ovakvim osobama ljudski život znači bilo šta, ili su svojom bolesnom zaslepljenošću prema politici i vlasti prestali da budu ljudi? Neka se ne skrivaju iza lažnih imena kada jednom čoveku u bolnici upućuju najgore, neljudske komentare. To ih neće zaštititi od sramote da su izgubili sve ljudsko u sebi.Iste te osobe na društvenim mrežama istovremeno prete i predsedniku Aleksandru Vučiću. Nisu im meta politički stavovi — meta im je čovek. I to dovoljno govori o njima - naveo je Antić i dodao:

Ko je sposoban da u istom dahu poželi smrt i bolesniku u bolnici i predsedniku države, taj je odavno prestao da se bori za bilo kakve vrednosti i ideale.

Kako ističe, lider socijalista će se oporaviti i vratiti svojoj porodici, svom poslu i prijateljima.

- A svi oni koji mu to ne žele i koji sa istom mržnjom gađaju svakog ko im se nađe na putu — ostaće samo bedni, bezimeni huškači koje ne možemo zvati ljudima - zaključio je Antić.

pročitajte još

Brnabić: Podrška mom prijatelju Ivicu Dačiću da brzo ozdravi

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Antić

#Aleksandar Vučić

#Ivica Dačić

#Politika

#osuda

POVEZANE VESTI

Politika

ŽELE SMRT VUČIĆU I DAČIĆU! Blokaderi zadojeni mržnjom, gnusnim komentarima zatrovali društvene mreže (VIDEO)

Politika

'U POSLEDNJEM TRENUTKU JE UKAZANA LEKARSKA POMOĆ' Oglasio se Darko Glišić o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Politika

Aleksandar Antić: Pretnje državnim funkcionerima su kulminacija uličnog nasilja

Politika

'VUČIĆ NIJE SAM, SVI SMO UZ NJEGA, KAO I DO SADA' Aleksandar Antić poslao snažnu poruku predsedniku Srbije: Napadi povodom zdravstvenog stanja predsed

Politika

Antić: Vučićeve mere - snažna zaštita standarda građana

Politika

Antić: Haos nije demokratija – Srbija neće pristati na ucene!