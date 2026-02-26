ANTIĆ: Poruke mržnje prema Dačiću i Vučiću su sramota za sve koji ih šalju

Sa najvećim ogorčenjem osuđujem sve objave u kojima se neljudski komentariše zdravstveno stanje Ivice Dačića, izjavio je Aleksandar Antić, potpredsednik SPS.

- Pozvao bih sve te osobe da se samo na trenutak zamisle koja ih to moralna i ljudska vrednost vodi da bilo kome žele smrt. Da li ovakvim osobama ljudski život znači bilo šta, ili su svojom bolesnom zaslepljenošću prema politici i vlasti prestali da budu ljudi? Neka se ne skrivaju iza lažnih imena kada jednom čoveku u bolnici upućuju najgore, neljudske komentare. To ih neće zaštititi od sramote da su izgubili sve ljudsko u sebi.Iste te osobe na društvenim mrežama istovremeno prete i predsedniku Aleksandru Vučiću. Nisu im meta politički stavovi — meta im je čovek. I to dovoljno govori o njima - naveo je Antić i dodao:

Ko je sposoban da u istom dahu poželi smrt i bolesniku u bolnici i predsedniku države, taj je odavno prestao da se bori za bilo kakve vrednosti i ideale.

Kako ističe, lider socijalista će se oporaviti i vratiti svojoj porodici, svom poslu i prijateljima.

- A svi oni koji mu to ne žele i koji sa istom mržnjom gađaju svakog ko im se nađe na putu — ostaće samo bedni, bezimeni huškači koje ne možemo zvati ljudima - zaključio je Antić.

