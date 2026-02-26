AKTUELNO

Vučević: Verujem u snagu Dačića da se izbori i u naše lekare

Izvor: Tanjug, Foto: Instagram.com/milosvucevic ||

Lider SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je nezahvalno bilo šta pričati o daljem zdravstvenom stanju predsednika SPS i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i da veruje u njegovu snagu da se izbori.

"Nezahvalno je bilo šta pričati što se tiče uske struke, drugo pitanje je i odnosa prema porodici gospodina Dačića. Ja ne mogu ništa drugo da kažem osim onog što su lekari rekli, porodica, a deluje mi iz razgovora sa kolegama iz SPS, da je za nijansu bolje nego sinoć, ali i dalje je izazovno", rekao je Vučević gostujući u emisiji "Fokus" na B92.

Dodao je da veruje u snagu Dačića da se izbori, u naše lekare, i da se moli Bogu da Dačiću podari dovoljno snage da izađe iz svega ovoga.

'NEMA POBOLJŠANJA! NJEGOVO STANJE I DALJE TEŠKO I OZBILJNO' Najnovije informacije o stanju Ivice Dačića, oglasili se iz UKC Srbija: Ulažu se ogromni

Vučević je istakao da ne treba potcenjivati ni prehlade i da bi svi trebalo da poslušaju ono sto kažu ljudi koji su stručni za to.

"Ivica Dačić ima još jedno pitanje, to je pitanje dijabetesa, stres, politika, sve ono što nam se dešava. Nemoguće da nemate posledice. Imali smo puno izazova. Prošle godine smo imali izazove sa Darkom Glišićem. Ovaj poziv je skopčan sa mnogo pritisaka", kazao je Vučević.

Dačić je juče posle podne primljen na Kliniku za pulmologiju sa obostranom upalom pluća.

Krkobabić poslao poruku podrške Dačiću: Zabrinule su me vesti o njegovom zdravstvenom stanju, verujem u brz oporavak kao i svi dobronamerni ljudi u Sr

