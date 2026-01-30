OČEKUJU NAS VRLO TEŠKI IZBORI U 10 OPŠTINA, SNS SE PRIPREMA Vučević jasan: Podržavam Vučićev poziv, ali blokaderi neće dijalog! Odgovorio i na pitanje da li se vraća u vladu

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić", na Euronjuzu, da se SNS priprema za izbore.

- Ne znam, nismo pričali da se vratim u vladu. Očekuju nas vrlo teški izbori i teški izbori u 10 opština. Mi u SNS se pripremamo. Razumeo sam da je predsednik Republike njih pozvao pred medijima, da četiri predstavnika blokaderske liste dođu da razgovaraju s njim. Na žalost, nema volje za dijalogom sa druge strane. Podržavam kao SNS da predsednik Republike pozove sve parlamentarne stranke da razgovaraju. Nadam se da će svi biti dovoljno politički zreli i odgovorni da se odazovu. Bojim se da će se na blokaderskim medijima praviti atmosfera da ko ode na razgovore da se prodao - rekao je Vučević.

On je naglasio da su oni suštinski počeli lustraciju, prvo u svojim redovima, a onda i svima koji ne misle kao blokaderi.

- Idu vam na kuće, prete ženi i deci, takva bi Srbija bila kada bi je blokaderi vodili.

Na pitanje voditeljke da li je imao nekada drugačiji stav od predsednika Aleksandra Vučića, Vučević odgovara:

- Mnogo puta sam imao drugačiji stav od predsednika, ali se uglasimo. Konkretno, oko koalicionih partnera na lokalnom nivou - otkrio je lider SNS.

Autor: A.A.