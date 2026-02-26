Đurić: Srbija uvažena u SAD, postoji rešenost da se razvija saradnja s našom zemljom

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija uvažena u Vašingtonu i da se stavovi Srbije uzimaju u obzir i istakao da su su izmišljotine navodi pojedinih bivših diplomata da je u Vašington došao kako bi SAD prenele tajni dokument o priznavanju tzv. Kosova.

Đurić je, odgovarajući na pitanje da prokomentariše da pojedine bivše diplomate tvrde kako je on u Vašingtonu da bi mu SAD navodno prenele tajni dokument o priznanju tzv. Kosova, rekao da bi to, da nije žalosno, bilo smešno.

Ako mislite na gospodina (Nebojšu) Vujovića, mogu samo da kažem da je u vreme kada je on bio otpravnik poslova u ambasadi u Vašingtonu došlo do bombardovanja naše zemlje i da su odnosi bili na najgorem mogućem nivou. I naravno da to što govori su potpune izmišljotine, ali to vam na neki način i govori o tome koliko je poseta bila uspešna i dobra čim postoji potreba da se poseta sa svih strana napada. Ljudima je jasno da je došlo i do kratkog susreta sa državnim sekretarom SAD i sa ključnim ljudima u Savetu za nacionalnu bezbednost i sa ključnim ljudima ovde u Stejt departmentu. Brendan Hanrahan je neko ko pokriva više od 80 zemalja sa svojim portfolijom, dakle, Srbija je uvažena u Vašingtonu, istakao je Đurić.

On je dodao da se stavovi Srbije uzimaju u obzir i da postoji rešenost i opredeljenje da se razvija saradnja sa našom zemljom.

Postoji poštovanje za srpski narod i meni je drago zbog toga. Da li su nam stavovi uvek identični, istorijski, poslednje tri decenije i nisu bili, ali činjenica je da imamo priliku sa ovom administracijom, sa administracijom predsednika (Donalda) Trampa, da podignemo odnose na nivo strateškog dijaloga. I kao ministar spoljnih poslova, sa mandatom predsednika Vučića, sa željom naše administracije, radiću na tome da učvrstimo srpsku poziciju ovde. Ovo je patriotizam, a ne laži i izmišljotine o tome da se ovde radi na uštrb interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, rekao je Đurić.



Istakao je da je osam i po godina proveo sa srpskim narodom na KiM i zajedno se borio sa njima.

Podmećući glavu tamo gde drugi neće nogom da uđu. I sad će da mi dele lekcije o patriotizmu. Naravno da smo ovde razgovarali o Kosovu i Metohiji, ali iz potpuno suprotnog ugla od onog koju zluradi insinuiraju, rekao je on.

Dodao je da je to sramota što pojedini pričaju i istakao da će Srbija nastaviti borbu.

Znamo u šta verujemo, znamo za koju zemlju se borimo, to je Srbija, srpski narod i 2026. godina će da bude godina novih, dobrih rezultata za Srbiju. I u ekonomiji, i u spoljnoj politici i u svemu drugom. Bila je teška godina za nama, ali kao što kaže ona poslovica, nije važno koliko puta padneš, važno koliko puta ustaneš. A Srbija će svake naredne godine biti sve snažnija, dodao je Đurić.

Bivši diplomata Nebojša Vujović je ranije danas izneo tvrdnju da je Đurić u Vašingtonu da bi ga, kako je naveo, američki državni sekretar Mark Rubio upoznao sa tajnim obavezujućim sporazumom o priznanju nezavisnosti tzv. Kosova.

Autor: Jovana Nerić