ĐURIĆ: Važno da se istina o položaju srpskog naroda na KiM jasno i glasno čuje u SAD

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da će tokom veoma važne radne posete Vašingtonu, koju je danas započeo, razgovarati sa najvišim zvaničnicima SAD o položaju srpskog naroda na KiM i istakao da je važno da se istina o tome šta se dešava u južnoj srpskoj pokrajini jasno i glasno čuje.

- Naš zadatak i ovde u Vašingtonu i na svakom drugom mestu je da se istina o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji jasno i glasno čuje - rekao je Đurić za Tanjug.

Istakao je da je glavni cilj da se uključi kritična masa ljudi koji smatraju da je to neprihvatljivo, a koji su deo političkih institucija, Kongresa i establišmenta.

- Ne sa ciljem da lobiramo protiv bilo koga, već sa ciljem da stvaramo preduslove za daleko normalnije odnose. Jer ova staza sukoba kojom Kurtijev režim gura već godinama unazad teritoriju KiM sigurno nije dobra ni za jednu nacionalnu grupu koja živi na toj našoj teritoriji - istakao je Đurić.

Na pitanje kako vidi budućnost dijaloga između Beograda i Prištine, s obzirom na sve jednostrane akcije prištinske strane u prethodnom periodu, Đurić je istakao da nikada ne treba zaboraviti činjenicu da je izborni slogan Kurtijeve partije pre nekoliko godina bio, kako je naveo, "ne pregovorima".

- Forma se možda promenila, ali ja nemam razloga da verujem da se suština, nažalost, promenila. I u prethodne tri i po godine videli smo, nažalost, na terenu, kroz jednostrane i nekoordinisane poteze, nastojanja da se nasilnim metodama suzbije ne samo uticaj Srbije, nego da se i seku vitalne žile kucavice našeg naroda na Kosovu i Metohiji. A rekao bih da je to posledica nerazumevanja da do napretka u dijalogu i do izgradnje poverenja može doći isključivo kroz jačanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a ne kroz njegovo ugnjetavanje i gaženje - ukazao je ministar Đurić.

Autor: Iva Besarabić