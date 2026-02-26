AKTUELNO

ANA BRNABIĆ SE SASTALA SA DANSKIM KRALJEM FREDERIKOM: Velika čast!Imali smo otvoren razgovor o temama od zajedničkog interesa i jačanju saradnje Srbije i Danske

Foto: Foto/Kongehuset

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić završila je posetu Danskoj susretom sa kraljem Frederikom Desetim.

"Posetu Kraljevini Danskoj završila sam na najlepši moguću način. Velika čast mi je što sam imala priliku da se sastanem sa Njegovim Veličanstvom kraljem Frederikom Desetim u Amaljenborgu", navela je Ana Brnabić na Instagramu i dodala:

"Imali smo otvoren razgovor o temama od zajedničkog interesa i jačanju saradnje Republike Srbije i Kraljevine Danske. I ovim putem upućujem izraze najdublje zahvalnosti danskom kralju na velikom poštovanju koje je ukazao Srbiji ovim prijemom".

