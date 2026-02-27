ISTORIJSKI DOČEK U ASTANI: Poznati kazahstanski mediji slave Vučića kao ključnog partnera na Balkanu

Poznati kazahstanski mediji pišu o istorijskoj poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, opisujući ga kao ključnog lidera koji povezuje Istok i Zapad.

Uz tekstove koji Srbiju ističu kao najvažnijeg partnera na Balkanu, poseta Astani prerasla je iz protokolarnog susreta u snažnu demonstraciju uzajamnog poštovanja dveju država koje suvereno grade svoju budućnost.

Kako smo ranije pisali, Tokajev će predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas odlikovati ordenom Zlatnog orla, najvišim ordenom u Kazahstanu.

Autor: Pink.rs