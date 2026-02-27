ISTORIJSKI DOČEK U ASTANI: Poznati kazahstanski mediji slave Vučića kao ključnog partnera na Balkanu

Poznati kazahstanski mediji pišu o istorijskoj poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, opisujući ga kao ključnog lidera koji povezuje Istok i Zapad.
Uz tekstove koji Srbiju ističu kao najvažnijeg partnera na Balkanu, poseta Astani prerasla je iz protokolarnog susreta u snažnu demonstraciju uzajamnog poštovanja dveju država koje suvereno grade svoju budućnost.
27. фебруар 2026.
Kako smo ranije pisali, Tokajev će predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas odlikovati ordenom Zlatnog orla, najvišim ordenom u Kazahstanu.
Autor: Pink.rs