ISTORIJSKI DOČEK U ASTANI: Poznati kazahstanski mediji slave Vučića kao ključnog partnera na Balkanu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug, Pink.rs ||

Poznati kazahstanski mediji pišu o istorijskoj poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, opisujući ga kao ključnog lidera koji povezuje Istok i Zapad.

Uz tekstove koji Srbiju ističu kao najvažnijeg partnera na Balkanu, poseta Astani prerasla je iz protokolarnog susreta u snažnu demonstraciju uzajamnog poštovanja dveju država koje suvereno grade svoju budućnost.

Kako smo ranije pisali, Tokajev će predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas odlikovati ordenom Zlatnog orla, najvišim ordenom u Kazahstanu.

TOKAJEV ĆE VUČIĆA ODLIKOVATI ORDENOM ZLATNOG ORLA: Za srpskog predsednika najviše odlikovanje koje postoji u Kazahstanu

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Kazahstan

#Srbija

#prijateljstvo

#saradnja

