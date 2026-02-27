Mirković: SNS nastavlja da radi u interesu građana, Beograd će imati metro, Ekspo, novi most

Odbornik Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković izjavio je danas, tokom rasprave na sednici Skupštine grada Beograda o rebalansu budžeta, da će ta stranka nastaviti da radi u interesu grada i građana i istakao da će svi najavljeni kapitalni projekti biti realizovani od metroa, preko Ekspa, do novog Savskog mosta.

Mirković je, odbacujući kritike opozicije koje se tiču rebalansa budžeta i funkcionisanja grada, naveo da se, pre svega, većina opozicionih odbornika neodgovorno ponaša prema svojim biračima, jer se ne pojavljuju na sednicama, a da oni koji se "udostoje" da učestvuju u raspravi iznose brutalne neistine na račun vladajuće koalicije.

"Poštovani građani Beograda, dok je Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandara Vučića budite mirni i spokojni, Beograd će nastaviti da se razvija, da se gradi, nastaviće da se sprovode svi projekti i da se data obećanja ispunjavaju - i taj metro koji ste kritikovali ovde i za koji niste glasali, i on će biti napravljen, i Ekspo će biti završen, i novi Savski most, i mnogi drugi projekti", rekao je Mirković.

Navodeći da na današnjoj sednici od ukupno 46 opozicionih odbornika učestvuje svega njih pet ili šest, Mirković je istakao da se odbornici opozicije toliko neodgovorno ponašaju prema svojim pozicijama da im se, kako je naveo, ne može poveriti upravljanje kućnim savetom, a kamo li upravljanje gradom.

"Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima nastaviće da se bori za interese građana Beograda i Srbije. Mnogo puta je ovde izrečeno da je naš kraj blizu i da ćete nam videti leđa. Jedini kraj koji ćemo videti posle narednih izbora biće kraj opozicije i on će za vas biti vrlo bolan", rekao je Mirković.

Dodao je da je očekivao da je reasprava o rebalansu budžeta grada biti konstruktivna diskusija sa ciljem da se uradi nešto dobro za građane Srbije, ali da se pokazalo da opozicioni odbornici nisu dovoljno zainteresovani za to.

"Ovde je prisutno pet ili šest odbornika koji kažu da će promeniti Beograd na bolje, pet odbornika koji misle da mogu bolje i snažnije, pet odbornika koji se ovde zaklinju u kvalitet rada i koji sebe predstavljaju kao spasioce Beograda i Srbije. Od 46 njih je pet u ovom trenutku u sali. Taj podatak najbolje govori kako vi doživljavate politiku i kako doživljavate grad Beograd", naveo je Mirković.