Opozicionarka Irena Živković: Sloba Georgiev je glavni cenzor na N1

Opozicionarka Irena Živković napisala je na svom profilu na društvenoj mreži Iks da ju je Slobodan Geogiev blokirao na N1 čim je izašla iz Stranke slobode i pravde, prenose mediji.

"Kontrolisanoj opoziciji u Boru koja sebe zove studentskom listom ovih dana kreću da stižu tužbe i to ne samo od mene. Njima je politika da blate i razvlače lažima nečije porodice?! Neće moći! A Vi gospodine Slobodane Georgievu, nakon što ste me blokirali na N1 čim sam izašla iz SSP, sada se mnome bavite i u raznoraznim podkastima? Hvala i Vama i Draganu što sam vam toliko bitna. Uje*ali ste borsku opoziciju, koja je većina htela ujedinjenje, još gore nego prošli put, ali gledaćemo da izvučemo stvar jer ovde je vlast nikad slabija", napisala je Živković, prenose mediji.

