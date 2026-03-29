'PRESTANITE DA LUPATE GLUPOSTI' Brnabić: Nemate pojma o izborima, zato vam treba i pomoć ovih sa hrvatskim tablicama (VIDEO)

Predsednica Skupštine Ana Brnabić na svom zvaničnom Iks profilu demantovala je laži Stranke Slobode i pravde.

"Aman, prestanite da lupate gluposti. Kakve duple kutije?!?!? Ljudi u Srbiji treba da znaju da je ukupan broj izdatih akreditacija za posmatrače na ovim lokalnim izborima (u samo 10 lokalnih samouprava): 6.752 (21 stranih i 6.731 domaćih)! Na to onda dolaze i članovi biračkih odbora (stalni sastav i prošireni sastav). Ukupan broj članova biračkih odbora je 6.774 (stalni sastav 2.490 i prošireni sastav 4.284). Pa ko na takvu kontrolu može da unese duplu kutiju?? Ali ovo samo pokazuje koliko pojma nemate ni o izborima ni o politici, i zašto ste tu gde jeste, i zašto vam je potreba pomoć svih ovih sa hrvatskih registarskim tablicama koji krstare po našim lokalnim samoupravama" navela je Brnabićeva na Iksu.

Аман, престаните да лупате глупости. Какве дупле кутије?!?!?

Људи у Србији треба да знају да је укупан број издатих акредитација за посматраче на овим локалним изборима (у само 10 локалних самоуправа): 6.752 (21 страних и 6.731 домаћих)!

На то онда долазе и чланови бирачких… https://t.co/vYo2pOI7mR — Ana Brnabic (@anabrnabic) 29. март 2026.

Inače, ustaše su danas okupirale mesta u kojima se održavaju izbori u Srbiji i pružaju kako transportnu, tako i medijsku logistiku.

Autor: Jovana Nerić