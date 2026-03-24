'MALA MILICA JE KRIVA ŠTO JE SEDELA NA NOŠI' Brnabić odgovorila na Đilasove sramne izjave: Svi smo krivi, samo nije NATO kriv - To je njegova politika

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na svom zvaničnom Iks profilu na sraman tekst Dragana Đilasa.

- Nije kriv NATO, krivi smo mi - kaže Đilas. Mala Milica je kriva što je sedela na noši. Radnici RTS-a su krivi što su bili zaposleni na RTS. Ljudi u Aleksincu su krivi što su rođeni u Aleksincu, Nišlije što su rođene u Nišu.... i svi ostali u Srbiji, kao takvi, sami su krivi. Svi smo krivi. Samo NATO nije kriv. To je Đilasova politika. I to ne smemo nikada zaboraviti. Ovako ni NATO ne govori - napisala je Brnabić i dodala:

NATO BOMBARDOVANjE JE BIO ČIN OTVORENE I BRUTALNE AGRESIJE NA SUVERENU ZEMLjU KOJA NIKOGA NIJE NAPALA, ČIN KRŠENjA MEÐUNARODNOG PRAVA, PA ČAK I NATO PRAVILA. Ovo je bio neoprostiv zločin nad Srbijom, našim narodom i svim našim građanima. I ovaj principijelni stav je još jedna ključna razlika između nas iz @sns_srbija i blokadera iz bivše vlasti.
Bulatović: Đilas preferira LAŽ I NASILJE

