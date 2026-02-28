AKTUELNO

Politika

CEO SVET JE U SUKOBIMA Mali: Srbija na čelu sa Vučićem čuva mir i stabilnost! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /ANA PAUNKOVIĆ ||

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na svom Instagram nalogu i poručio da je važno što Srbija ima jakog lidera koji može da sačuva svoju zemlju i njene građane.

Dok je ceo svet u neizvesnosti i u međusobnim sukobima, Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem uspeva da sačuva mir i stabilnost.

I zato je upravo danas, više nego ikada, važno što imamo jakog lidera, koji vodi mudru spoljnu politiku, i koji može da sačuva svoju zemlju i njene građane.

Nastavljamo da radimo hrabro, posvećno i u interesu naroda. To je jedini način da idemo napred", poručio je Siniša Mali.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Mir

#Rat

#Siniša Mali

#stabilnost

POVEZANE VESTI

Politika

Ne nameravamo da stanemo! Realni rast BDP-a čak 4,6 odsto - Ministar Mali objavio sjajne vesti (FOTO)

Politika

SRBIJA SVE BLIŽE INVESTICIONOM REJTINGU: Ministar Mali objavio sjajne vesti! (FOTO)

Politika

Expo je naš 'vetar u leđa' Siniša Mali: Godinu dana od kada je Srbiji ukazana čast da bude izabrana za domaćina Međunarodne izložbe (FOTO)

Politika

'NAŠA OBAVEZA JE DA VAMA BUDEMO NA USLUZI': Ministar Mali sa građanima i aktivistima SNS na Zvezdari (VIDEO)

Politika

'ONO KAD SE USUDIŠ DA UKRSTIŠ REKETE SA JANKOM TIPSAREVIĆEM' Ministar Mali odlučio da isproba svoje veštine (FOTO)

Politika

'Danas je to Ana Brnabić, sutra bilo koji drugi građanin' Siniša Mali osudio pretnje predsednici Skupštine (FOTO)