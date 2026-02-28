CEO SVET JE U SUKOBIMA Mali: Srbija na čelu sa Vučićem čuva mir i stabilnost! (FOTO)

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na svom Instagram nalogu i poručio da je važno što Srbija ima jakog lidera koji može da sačuva svoju zemlju i njene građane.

Dok je ceo svet u neizvesnosti i u međusobnim sukobima, Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem uspeva da sačuva mir i stabilnost.

I zato je upravo danas, više nego ikada, važno što imamo jakog lidera, koji vodi mudru spoljnu politiku, i koji može da sačuva svoju zemlju i njene građane.

Nastavljamo da radimo hrabro, posvećno i u interesu naroda. To je jedini način da idemo napred", poručio je Siniša Mali.

Autor: Jovana Nerić