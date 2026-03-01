MANOJLOVIĆ SAD SKUPLJA POLITIČKE POENE NA RATU NA BLISKOM ISTOKU?! Da se Savo pita, poslao bi srpski avion pravo na rakete?!

Predsednik pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović ne bira ni mesto, ni priliku ne bi li ućario kakav politički poen pa je stoga došao na ideju kojom je šokirao na društvenim mrežama.

Naime, Savo Manojlović je na društvenoj mreži X izneo svoje mišljenje o evakuacionim letovima i slanju putničkih aviona u ratnu zonu koja trenutno bukti na Bliskom istoku posle napada na Iran. I to ne bilo kojih aviona nego putničkih, srpskih?!

Pokušavši da skupi koji poenčić na užasima koji se trenutno dešavaju na Bliskom istoku, Manojlović ne samo da nije naišao na podršku, odobravanje i aplauz nego naprotiv - na potpunu zgranutost.

Koliko Manojlovićeva suluda ideja nema nikakvog smisla, svedoči i činjenica da je vazdušni prostor zatvoren u svim zemljama koje su na udaru raketa o čemu svedoči i trenutka slika sa Flajt radara, servisa koji prati sve letove u svetu, na kojoj se vidi samo brisani prazan prostor iznad Emirata, odnosno jedno veliko ništa iznad zemlje čije je nebo inače načičkano letovima 24/7.

Manojlović inače smatra da vojni sukob koji trenutno bukti između Irana i Izraela nije ni po čemu drugačiji (?!) u odnosu na prethodni, sem "sitnice" da je ubijen ajatolah Ali Hamnei, pa na osnovu toga pravi paralelu da je i prošlog puta Er Srbija sprovela evakuacioni civilni let, iako po mnogo čemu prethodna i trenutna situacija nisu nimalo slične.

Pritom, Manojlović nijednog trenutka nije izvagao argumente za i protiv niti kao moguću uzeo u obzir i opciju da bi srpski civilni let mogao da bude pogođen raketom u tamošnjem sveopštem haosu. Ko bi onda bio kriv - država koja je došla na suludu ideju da pošalje avion, a ne Savo koji bi odmah izašao na ulicu da udari na državu kao i do sada.

"Trebalo bi da ne želiš da šalješ putnički avion usred rata"

Malo je reći da su Savovi predlozi naišli samo na opštu zabezeknutost, a mnogi nisu mogli da se pomire s činjenicom da je uopšte došao na takvu ideju, pa su morali i javno da mu odgovore na X-u.

