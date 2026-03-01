AKTUELNO

Važno! Oglasio se srpski ministar spoljnih poslova o situaciji na Bliskom istoku

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić oglasio se na društvenoj mreži X o trenutnoj situaciji na Bliskom istoku.

"Stojimo solidarno sa našim partnerima i podržavamo hitnu deeskalaciju tenzija na Bliskom istoku. Srbija takođe oštro osuđuje napade Irana na suverenitet i teritorijalni integritet zemalja Zaliva - Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i Saudijske Arabije. Svaka eskalacija dalje destabilizuje ionako nestabilan region. Stabilnost Bliskog istoka je od globalnog značaja", napisao je Đurić.

