Važno! Oglasio se srpski ministar spoljnih poslova o situaciji na Bliskom istoku

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić oglasio se na društvenoj mreži X o trenutnoj situaciji na Bliskom istoku.

"Stojimo solidarno sa našim partnerima i podržavamo hitnu deeskalaciju tenzija na Bliskom istoku. Srbija takođe oštro osuđuje napade Irana na suverenitet i teritorijalni integritet zemalja Zaliva - Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i Saudijske Arabije. Svaka eskalacija dalje destabilizuje ionako nestabilan region. Stabilnost Bliskog istoka je od globalnog značaja", napisao je Đurić.

We stand in #solidarity with our partners and support urgent de-escalation of tensions in the Middle East. #Serbia also strongly condemns Iran’s attacks against the sovereignty and territorial integrity of the Gulf states, the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait and… — Марко Ђурић (@markodjuric) 01. март 2026.

Autor: S.M.