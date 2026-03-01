PAVKOV O SKANDALU U NIŠU: Sunovrat blokaderskog delovanja i brutalna dehumanizacija predsednika

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da se danas u Nišu dogodio sunovrat blokaderskog delovanja, nakon što su učesnici protesta razapeli lutku sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Pavkov je u objavi na svom Instagram nalogu istakla da ovakvi postupci nemaju veze sa politikom, već isključivo sa mržnjom.

- Ovi ljudi, ako se uopšte mogu tako nazvati, još jednom su pokazali da u njihovom delovanju nikakve politike nema. Jedino što ih pokreće jeste mržnja prema predsedniku Vučiću. Razapinjanje lutke na krst sa likom predsednika države nije politički stav, već brutalni čin dehumanizacije, pokušaj ponižavanja i javnog linča. Ovo je ujedno i bogohuljenje i vređanje verskih osećanja građana. Krst nije politički rekvizit, već sveti simbol vere i stradanja i njegova zloupotreba u dnevnopolitičke svrhe predstavlja grubo ponižavanje duhovnih vrednosti velikog broja ljudi - naglasila je Pavkov.

Ministarka je zaključila da ovakve scene predstavljaju napad na osnovne civilizacijske i duhovne vrednosti društva.

Autor: D.S.