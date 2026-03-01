AKTUELNO

OGLASIO SE VUČIĆ NAKON JEZIVIH SCENA U NIŠU: Biti raspet na krst od najgorih u Srbiji je ponos i podstrek!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon što su blokaderi na skupu koji organizuju u Nišu, priredili jeziv i sumanut prizor koji prevazilazi granice političkog protesta – razapeli su lutku sa likom predsednika države.

- Čast je i obaveza boriti se za Srbiju, a biti raspet na krst, od najgorih u Srbiji, ponos i podstrek za još snažniju borbu. Ne protiv njih, već za našu Srbiju - poručio je predsednik.

Scena razapete lutke predsednika uz natpis „novomučenik“ prevazilazi granice satire ili političkog performansa. Upotreba motiva raspeća šalje poruku javnog poniženja i dehumanizacije, što ne doprinosi argumentovanoj raspravi, već produbljuje podele i podstiče nasilje.

Za blokadere Srbiji, koji već duže vreme otvoreno iskazuju animozitet prema predsedniku, ovakav postupak, nažalost, ne predstavlja iznenađenje.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Lutka

#Niš

#Politika

#Protest

#SRAMOTA

#Skandal

#Srbija

#UDARNA VEST

#blokada

#raspeće

