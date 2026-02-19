'MOKA SLAVNIĆ JE LEGENDA' Vučić: Ti koji kritikuju Moku nisu mu ni do članaka (VIDEO)

AKTUELNO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je nakon što su se blokaderi obrušili na legendu srpske i evropske košarke Zorana Moku Slavnića.

- Moka Slavnić je čovek poznat kao neko bez dlake na jeziku, kao fajter, kao borac. Jesu li oni primetili koliko ima, dakle, posebno sportista, mnogo više na strani razuma, nego na strane rušenja. Samo što oni to ne žele da vidi. Teško im je da to vide, teško im je da to prihvate. Ja ne želim da ni upotrebljavam, ni zloupotrebljavam bilo koga. Moka Slavnić je legenda, a ti koji kritikuju Moku Slavnića, nisu mu ni do članaka, ni do članaka. Ne do listova i kolara, ni do članaka mu nisu - naglasio je predsednik Vučić.

