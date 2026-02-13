VUČIĆ O NAPADIMA BLOKADERA BAKIĆA: Ne postoji nijedan režim koji može da trpi da neki ljudi pozivaju na nasilje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se javnosti iz Minhena, reagovao je na najnovije uvrede i pozive na haos koji dolaze od strane Jova Bakića.

Komentarišući izjave u kojima Bakić aktuelnu vlast naziva "režimom hulje", predsednik je istakao da su takvi istupi nedopustivi u bilo kom uređenom društvu.

- Ne postoji nijedan režim koji može da trpi da neki ljudi takve stvari rade i pozivaju na nasilje - rekao je predsednik Vučić.

On je podvukao da ekstremna retorika i histerični nastupi pojedinaca ne doprinose stabilnosti, ali da on ima važnije obaveze prema državi i građanima.

- Ja sam uvek uplašen kad čujem njegove histerične govore. Imam pametnije poslove nego da se time bavim. Što nisu bili na glavnom trgu u Ubu? - zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov