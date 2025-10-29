'NE ZNAM KO SU TE ČIKE U BELOM KOJE NJIMA MOGU DA POMOGNU' Vučić bez dlake na jeziku o napadima Hrvata, dotakao se i najavljenog protesta blokadera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti juče iz Uzbekistana, gde je započeo četvorodnevnu posetu toj zemlji

Tom prilikom odgovarao je na pitanja novinara, gde je bio upitan za blokaderske najave protesta 1. novembra:

- Čestitam Lazoviću što je preuzeo blokade, Manojloviću itd. Ljudi su to od početka trebali da znaju, da je reč o partijskom režimu delovanja. Šta god oni radili, država je uvek bila mirna, trpeljiva, strpljiva. Oni ne idu zato što im je stalo da izraze pijetet, ima dobrih ljudi koji hoće. Mi ćemo da organizujemo pravi pijetet i žal. To je strašno važno - rekao je Vučić.

On je istakao da kada se ljudima učini da je nešto spontano, treba da znaju da nije.

- Kada vam se čini da je nešto spontano, znajte da nije. Znam šta su mnogi ljudi radili, ali ranije. To što ću da čujem psovke, koga briga. A jesu prijavili da su dobili milion evra? Što se nekada ne pohvalite time? Ali prihvatam, oni nisu, a ja jesam - rekao je predsednik.

- Pada studentska lista, padaju blokaderi, istraživanja pokazuju. Šta spremaju? Koga briga. Nema ništa od toga. Sistem je konsolidovan, borba će trajati još godinu dana, ali pobednik je vidljiv. Nema povratka na drugo, nemoguće je. Trendovi su takvi - zaključio je Vučić.

O svakodnevnim napadima na njega i Srbiju u hrvatskim medijima

- Zamislite da svakog dana u našim novinama imate takve tekstove u Srbiji imate kao oni u Hrvatskoj. Ja ne znam ko su te čike u belom koje mogu da im pomognu. Svakog dana mi dođe da pozovem svog oca i kažem mu "Jesi li bar malo ponosan na svog sina? Vidiš li koliko im smetam?" Što više tekstova o meni napišu, to je moj ponos veći. Ostaće trag koliko sam doprineo srpskom narodu. Onaj koga najviše progone, čije kuće spaljuju, to su uvek najbolji, najugledniji i najčasniji Srbi. Pogledajte Hrvate, oni to nepogrešivo umeju da razumeju - naveo je on.

Autor: D.Bošković