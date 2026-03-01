AKTUELNO

Politika

'NAŠ PUT JE PUT MIRA, STABILNOSTI, RAZVOJA I ODGOVORNOSTI' Vučić uz snažnu poruku sumirao nedelju za nama (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' radnu nedelju na izmaku.

- U vremenu kada se sukobi šire, kada se diplomatski procesi prekidaju i kada je poverenje među državama poljuljano, naš zadatak je da ostanemo dosledni politici mira, poštovanja međunarodnog prava i zaštite sopstvenih nacionalnih interesa - napisao je Vučić i dodao:

Dok insistiramo na dijalogu kao jedinom održivom putu, istovremeno moramo da radimo na dugoročnom planiranju i razvoju koji će našoj deci obezbediti stabilnu i sigurnu budućnost.

- Naš put nije lak, ali je jasan. Naš put je put mira, stabilnosti, razvoja i odgovornosti. Srbija ostaje pouzdan partner svima, ali iznad svega odgovorna prema sopstvenim građanima - zaključio je Vučić.

pročitajte još

RAT NA BLISKOM ISTOKU! Dok Tramp poziva na razum, Iran broji mrtve – poginula 14-mesečna unuka ajatolaha, Hamenei likvidiran, London EVAKUIŠE građane!

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Politika

#Srbija

#nedelja za nama

#put mira

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ SUMIRAO RADNU NEDELJU: Očuvanje mira i stabilnosti, teritorijalne celovitosti Srbije, predstavljaće i dalje prioritete u radu nove Vlade (VIDEO)

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SUMIRAO RADNU NEDELJU: Naša zemlja je posvećena reformama i svom evropskom putu, ali na prvom mestu ekonomskom razvoju i boljem život

Politika

Vučić sumirao radnu nedelju, pa poručio: Trudimo se da, uprkos nelakim prilikama, kao suverena i nezavisna zemlja, naš brod vodimo u mirnu luku (VIDEO

Politika

'Bez odgovornosti, sloboda se pretvara u anarhiju' VUČIĆ SUMIRAO NEDELJU ZA NAMA, PA PORUČIO: Srbija je željna sabornosti, zajedništva i pobeda, jer u

Politika

Neću dozvoliti da put napretka naše zemlje bilo šta zaustavi! Vučić sumirao radnu nedelju, pa uputio MOĆNU PORUKU

Politika

VUČIĆ SUMIRAO RADNU NEDELJU: U teškim vremenima Srbija ostaje čvrsto uz svoj narod i mir! (VIDEO)