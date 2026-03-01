Relja Ognjenović: Blokaderska politika: mržnja kao program, nasilje, linč i ubijanje kao metod!

Relja Ognjenović, član Glavnog odbora SNS-a, reagovao je na sraman transparent blokaderskog skupa u Nišu.

- Kada treba da se izađe sa imenima i rešenjima za probleme, blokadersko-maloumna koalicija još jednom pokazuje ono što je suština i osnovni princip njihovog bavljenja politikom, a to su nasilje, linč i ubijanje. Današnji bolesni “performans” i razapinjanje predsednika Aleksandra Vučića je kulminacija dosadašnje hajke na predsednikovu decu sa idejom zastrašivanja i pretnji, ali i produžena ruka njihove zločinačke ideologije - izjavio je Ognjenović i dodao:

Svedoci smo da su mnoga zlodela već sproveli na ulicama, od gađanja jajima i grudvama svakog ko im se suprotstavi, zatim mnogobrojnih pokušaja ubistava ubadanjem nožem, pucnjavom u Pionirskom parku, ali i pokušajem spaljivanja više od 100 ljudi u Novom Sadu. Napadi na policiju su svakodnevni, kao i prebijanje ljudi i demoliranje prostorija SNS-a širom Srbije. Sve ovo nam još više otvara oči da vidimo kakvi su zapravo i šta im je politika.

- Još jedan njihov sraman čin neće nas uplašiti, neće nas sprečiti da podržimo predsednika Aleksandra Vučića da istraje u borbi za mir, stabilnost i prosperitet Srbije. Nasilnicima poručujemo da posle svakog raspeća dolazi vaskrsnuće! Živela Srbija, živeo predsednik Aleksandar Vučić - zaključio je Ognjenović.

Autor: Pink.rs